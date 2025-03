Barcelona x Real Sociedad: horário e onde assistir ao jogo pela La Liga

Barcelona e Real Sociedad entram em campo hoje, às 12h15 (de Brasília), no Olímpico de Barcelona (ESP), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Barcelona disputa ponto a ponto com o Real Madrid a liderança de La Liga. Os rivais iniciaram a rodada com 54 pontos e com o Barça na liderança pelos critérios de desempate.

A equipe de Hansi Flick vem embalada por cinco vitórias consecutivas na competição. Porém, na última vez que entrou em campo, o Barça empatou em 4 a 4 em um jogaço contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei.

A Real Sociedad vem de derrota por 1 a 0 para o Real Madrid na outra semifinal da Copa do Rei. Em La Liga, a equipe é a 9ª colocada, com 34 pontos.

Barcelona x Real Sociedad -- Campeonato Espanhol