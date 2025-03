Arias analisa golaço e enaltece atuação do Fluminense contra o Volta Redonda

O Fluminense está perto da final do Campeonato Carioca. Neste domingo, a equipe fez 4 a 0 no Volta Redonda, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal. O colombiano Arias foi um dos destaques do time, com um belo gol marcado. Ele analisou o lance.

"Foi um chute realmente muito bom, ainda de canhota, que não é a minha perna dominante. Acho que hoje fizemos um grande jogo novamente. O time vem em uma sequência muito boa e ainda com margem de crescimento. Aos poucos a gente vai se encontrando, vai achando a nossa melhor versão. Acho que chegamos a um momento importante do campeonato, e com certeza esse placar dá confiança para o time", disse Arias, após o jogo.

O Fluminense simplesmente atropelou o Volta Redonda e construiu a vitória no primeiro tempo. Canobbio marcou duas vezes, sendo o segundo após uma assistência de Arias. Depois, o colombiano acertou um belo chute para fazer 3 a 0. Na etapa final, Cano fechou a goleada.

Agora, o Fluminense tem uma vantagem considerável. O Tricolor pode até perder por três gols de diferença no domingo que avança para a final. Por isso, Arias prega cautela.

"Sabemos que precisamos fazer a nossa parte, fizemos a nossa tarefa aqui dentro de casa, porque sabemos que o jogo lá vai ser difícil. O Volta Redonda não à toa se classificou em segundo, fez uma campanha muito boa na primeira parte. Então a gente sabia que hoje precisávamos vencer, fazer um resultado que nos desse uma certa vantagem, mas sabemos que o jogo não está decidido", finalizou.

Antes de reencontrar o Volta Redonda, o Fluminense tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Flu enfrenta o Caxias, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.