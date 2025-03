Ankalaev sobe o tom e provoca Alex Poatan antes de luta no UFC 313: "Homem morto"

No próximo sábado (8), Alex Pereira volta a competir no octógono mais famoso do mundo em um confronto bastante aguardado pelos fãs de MMA. E, a menos de uma semana para sua aparição na luta principal do UFC 313, o brasileiro já percebe uma mudança de comportamento em Magomed Ankalaev. Desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) e oponente de 'Poatan' no card numerado de Las Vegas (EUA), o russo subiu o tom e provocou o campeão, intensificando ainda mais a rivalidade entre os dois.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui), Ankalaev indicou que sua preparação para o combate mais importante de sua carreira está finalizada. Confiante, o russo alfinetou Poatan ao chamá-lo de "homem morto". Número 1 do ranking até 93 kg, Magomed chega para a disputa contra Alex Pereira embalado por uma sequência de 13 rodadas sem saber o que é perder.

"Camp de treinos finalizado. Estou pronto para a guerra e no sábado à noite eu vou transformar o rosto desse cara. No UFC 313, vou buscar uma interrupção (nocaute ou finalização) desde o primeiro minuto. Chama (Poatan) é um homem morto andando. Vou afogar esse cara", escreveu o wrestler russo em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Duelo de estilos aumenta expectativa

Apesar de não ser uma grande estrela da empresa, Ankalaev cria grande expectativa nos fãs por conta de seu estilo de luta. Afinal de contas, o russo será um dos primeiros adversários de Poatan no UFC que possuem o wrestling na sua caixa de ferramentas. Sendo assim, os torcedores estão curiosos para saber como o campeão brasileiro irá lidar com eventuais possíveis tentativas de queda em sequência, o tirando da zona de conforto.

Astro do MMA, Poatan não parece se importar com a ameaça. Especialista na trocação, o striker paulista citou sua evolução na luta agarrada para minimizar o perigo que Ankalaev pode lhe trazer no setor. O russo, por sua vez, já chegou a prometer se testar em pé contra Alex. Entretanto, Magomed recentemente mudou o discurso e indicou que pretende fazer 25 minutos de wrestling para minar o jogo do campeão.

Training camps finish. I'm ready for war Saturday night I will change this guy's face @ufc 313 I'm looking for a finish from the first minute

CHAMA is a dead man walking I'm going to drown this man ??

