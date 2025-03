Alex Poatan volta atrás e descarta parceria de treino com Jon Jones

Ao que tudo indica, a ideia de Alex Pereira e Jon Jones treinarem juntos não vai mais sair do papel, pelo menos por enquanto. Depois de cogitar a parceria de treinos com o americano, 'Poatan' voltou atrás no seu discurso e priorizou uma possível disputa contra o campeão peso-pesado do UFC.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', Alex Poatan explicou que, como existe a possibilidade de medir forças com Jon Jones no octógono do Ultimate no futuro próximo, uma possível união com 'Bones' não faria sentido neste momento. A principal preocupação do brasileiro, neste caso, seria com a percepção dos fãs sobre o eventual confronto com o americano, se a parceria fosse concretizada antes do mesmo ser realizado.

"Agora, nem tenho tanto interesse. Eu já tinha falado antes que uma luta no peso-pesado seria interessante para mim. As pessoas começaram a especular o nome do Jon Jones, depois o Jon Jones também falou que seria uma luta muito interessante. Então, não faz muito sentido estar treinando um dia com ele e depois lutar (contra ele). As pessoas vão pensar o que? Que é uma luta armada? Eu não quero (isso). Tem que ser bem profissional mesmo. Claro, a gente pode treinar junto depois (de lutar). Mas como já foi especulada essa luta, eu preferia nem treinar (com ele)", afirmou Poatan.

Poatan vs Jones vai ter que esperar

Apesar das especulações e do interesse mútuo, uma superluta entre Alex Poatan e Jon Jones ainda não faz parte dos planos imediatos do UFC. O brasileiro vai entrar em ação no próximo sábado (8), no 'main event' do UFC 313, em Las Vegas (EUA), para defender mais uma vez seu cinturão dos meio-pesados (93 kg) contra Magomed Ankalaev.

Caso saia vencedor do combate contra o russo, Poatan pode até pleitear uma nova subida de categoria para lutar pelo cinturão dos pesos-pesados. Porém, antes de receber sua chance, é provável que o striker paulista tenha que aguardar o duelo entre o campeão linear Jon Jones e o detentor da cinta interina Tom Aspinall, pela unificação do título da divisão, ainda sem data marcada.