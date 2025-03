Alex Poatan raspa cabelo às vésperas do UFC 313 e manda recado: "Pronto para matar"

Estamos a menos de uma semana da realização do UFC 313, previsto para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Maior protagonista do evento, Alex Pereira já entrou na reta final da rotina de seus preparativos para enfrentar Magomed Ankalaev na luta principal do card numerado. E além de afiar as habilidades nas últimas sessões de treino, 'Poatan' já atualizou também o visual. Como já é de costume, o campeão brasileiro dos meio-pesados (93 kg) raspou a cabeça às vésperas do que pode se tornar sua quarta defesa de título na categoria.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Poatan compartilhou o 'modo guerra'. Em outras oportunidades, o striker brasileiro já explicou que raspa a cabeça dias antes de suas lutas para se tornar uma figura mais intimidadora para seus adversários. Na visão de Alex, sua versão de cabelo é muito amistosa e não condiz com o momento de confronto no octógono. Sendo assim, o campeão já 'virou a chave' para duelar contra Ankalaev no UFC 313.

"Pronto para matar", escreveu o brasileiro na legenda da publicação.

Preparação adequada?

Consagrado como uma estrela global do MMA, Poatan frequentemente é visto viajando ao redor do mundo para cumprir compromissos comerciais. E durante o camp para o UFC 313 não foi diferente, com o brasileiro sendo visto em países como Austrália e Coreia do Sul. Tal contexto gerou preocupação em alguns de seus fãs e também em Daniel Cormier, que questionou se a preparação do brasileiro para o duelo contra Ankalaev estava sendo a ideal. Em resposta, o striker paulista garantiu que houve um planejamento por trás de sua viagens e que já está habituado a conciliar sua rotina de treinos com sua agenda fora dos octógonos.

Ready to kill pic.twitter.com/YlhhkrSsNw

- Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) March 2, 2025