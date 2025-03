Alex Poatan minimiza impacto de viagens durante camp para o UFC 313: "Tudo planejado"

No próximo dia 8 de março, Alex Pereira colocará seu cinturão meio-pesado (93 kg) em jogo novamente, desta vez contra Magomed Ankalaev, no UFC 313, em Las Vegas (EUA). Um mês antes, entretanto, o striker paulista estava na Austrália, acompanhando de perto a edição 312, na qual participou inclusive do corner de Sean Strickland, na derrota do americano para Dricus du Plessis - decisão que foi alvo de críticas e questionamentos por parte de fãs e especialistas. Diante do cenário, 'Poatan' decidiu se pronunciar sobre o tema.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', Alex Poatan se defendeu das críticas feitas por algumas figuras importantes do MMA - entre eles o ex-campeão e comentarista do Ultimate Daniel Cormier - que reprovaram sua decisão de voar para o outro lado do planeta restando poucas semanas para a disputa contra Ankalaev. De acordo com o brasileiro, a viagem estava dentro do seu planejamento e não interferiu no seu camp de preparação para o UFC 313.

Uma das razões pelas quais seus treinos não foram impactados, segundo o campeão, é que boa parte de sua equipe esteve ao seu lado na Austrália, onde também cumpriu compromissos comerciais firmados com antecedência, além de participar do corner do ex-rival Sean Strickland no UFC 312. Outro ponto levantado por Poatan para se defender das críticas é o fato de já ter estado nessa situação antes, conforme o próprio recordou.

"O que posso dizer a Cormier e a um bando de outros especialistas que têm dito que eu não deveria ter ido lá é: eu já estive nessa situação antes. Na verdade, já foi pior antes, quando eu estava na Austrália e tinha assinado para lutar, e nem sabia que iria lutar. Mas dessa vez foi tudo muito planejado. Eu sabia o que queria fazer, levei basicamente todo o meu time para lá. Tinham oito pessoas na Austrália comigo, então nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, e nós planejamos tudo", disparou Poatan.

Adeus à categoria?

Caso vença Magomed Ankalaev no UFC 313, Alex Poatan terá superado grande parte dos principais atletas da divisão dos meio-pesados. Sendo assim, uma nova subida de categoria pode estar no caminho do brasileiro, que originalmente competia no peso-médio (84 kg), onde também foi campeão.

Uma possível ida de Alex Pereira para o peso-pesado, inclusive pode deixá-lo próximo de entrar para a história definitivamente, já que, caso dispute e conquiste o cinturão dos pesados, o striker paulista se tornaria o primeiro lutador do Ultimate a ser campeão em três categorias diferentes. Além disso, Poatan pode quebrar um jejum na divisão, que desde 2016 não conta com um campeão brasileiro, época em que Fabrício Werdum perdeu seu cinturão para Stipe Miocic.