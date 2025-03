Abel Ferreira revela papo com Vitor Roque e conta como o atacante pode ajudar o Palmeiras

Antes da janela de transferências internacional se fechar, nas última sexta-feira, o Palmeiras anunciou a chegada do atacante Vitor Roque, que estava emprestado pelo Barcelona ao Real Betis. O atacante de 20 anos tornou-se, portanto, o mais novo reforço para o técnico Abel Ferreira, que revelou o breve papo que teve com o atleta. O treinador ainda contou o que espera do atleta.

"Estamos falando de um jovem. E já quero dizer que não é o nome, nem o valor que custa que joga. É um jovem que precisa do Palmeiras e o palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao Futebol brasileiro, a um clube que lhe vai oferecer todas as condições. Vai ser uma parceria, vamos ajudá-lo. Fez 20 anos ontem. A única coisa que tenho na cabeça que já falei com ele foi que ele meteu-nos fora de uma final da Libertadores", disse após classificação do Palmeiras no Paulistão.

Abel Ferreira referiu-se a quando o Palmeiras foi eliminado pelo Athletico-PR na semifinal da Libertadores de 2022. Vitor Roque, na ocasião, era um dos titulares do Furacão, que avançou depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0 e empatar o de volta, por 2 a 2. O treinador ainda exaltou o esforço da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol Anderson Barros na negociação.

"Ainda está atravessado aqui. Espero que ele nos venha ajudar e tenho certeza que toda comissão técnica e grupo de trabalho vai ajudar. Foi um esforço muito grande que a Leila fez, negociações muito bem conduzidas pelo Anderson Barros. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. Às vezes, as negociações não são fáceis, são duras, precisamos insistir e persistir. Todos os jogadores que entraram todos estamos de acordo", declarou.

Vitor Roque já está regularizado Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e inscrito no Campeonato Paulista. Assim, o atacante pode estrear pelo Verdão. Ele chega ao Brasil no início da semana e já deve começar os trabalhos na Academia de Futebol junto com o restante do elenco em preparação para a semifinal do Estadual, que pode marcar sua estreia.

Abel citou algumas das características de Roque, que pode complementar o setor ofensivo do Verdão. Atualmente, Thalys e Flaco López disputam a posição. O argentino, inclusive, marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no sábado, resultado que colocou o Verdão na semifinal do Campeonato Paulista.

"É uma contratação de presidente. Esse tipo de jogadores, já disse a Leila, não precisa perguntar a opinião do treinador. Tem só que ver se tem caixa para fazer chegar jogadores com esse valor. É um jogador que tem características diferentes de Thalys e López. É rápido, de apoio, ataca a profundidade. Apesar de não ser tão grande, é forte, segura bem o jogo. E nós já pudemos provar na pele o que ele é capaz de fazer. Não é o nome nem o valor que vão jogar. Estamos falando de um jovem jogador que acredito que o Palmeiras comprou pensando em revender novamente daqui a três ou quatro anos. O Palmeiras pode ajudá-lo e ele também pode nos ajudar", finalizou.