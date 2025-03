Zubeldía revive dilema após respirar no São Paulo com esquema que já desfez

Luis Zubeldía se vê novamente diante de uma escolha: escalar ou não o São Paulo com três zagueiros contra o Novorizontino? O técnico desfez o esquema logo em sua chegada, recorreu a ele por vezes durante o ano passado e o lançou novamente em 2025 para o Tricolor chegar ao mata-mata do Paulista afastando a má fase.

Nova velha solução?

O treinador argentino retomou os três zagueiros no último jogo e viu a estratégia funcionar. Voltando ao esquema, o São Paulo bateu o São Bernardo, dono da segunda melhor campanha da fase de grupos, fora de casa por 3 a 1, com direito a sua melhor atuação coletiva recente —mesmo com uma escalação alternativa.

O Tricolor não só quebrou uma sequência de cinco jogos sem vencer como também confirmou sua classificação em 1º do Grupo C. O time terminou um ponto à frente do Novorizontino, que também venceu na rodada e o ultrapassaria caso o São Paulo tropeçasse. A liderança na chave garantiu ao clube a vantagem do mando de campo nas quartas.

Zubeldía e o auxiliar técnico Maxi Cuberas em jogo do São Paulo Imagem: Rubens Chiri/SPFC

O esquema não é novidade, já foi utilizado como um pêndulo em 2024 e inclusive virou "dor de cabeça". O argentino preteriu o desenho com três zagueiros, que vinha sendo utilizado antes dele chegar, logo que montou a sua primeira escalação do São Paulo (contra o Barcelona-EQU, no final de abril). Depois, ficou alternando a estratégia com a opção da linha de quatro durante o decorrer do ano. Foi, inclusive, criticado por tê-la utilizado em duelo com o Botafogo.

O time com três zagueiros volta à tona agora em meio às dificuldades defensivas e dos solavancos do Tricolor com o "quarteto fantástico". A escalação com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri juntos oscilou nas últimas partidas, após início arrasador, e Zubeldía pode recorrer ao esquema para dar mais estabilidade ao 11 inicial. O duelo das quartas será disputado na próxima segunda, às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Comentaristas aprovam esquema

O esquema com três zagueiros foi debatido pelo trio de comentaristas da Live do São Paulo neste semana. Ilsinho afirmou que o Tricolor vira favorito no Paulista com o 3-5-2, e Arnaldo Ribeiro comentou que a escalação faz parte da identidade do clube.

O Zubeldía errou, assumiu o erro e, se ele mantiver esse 3-5-2 que foi contra o São Bernardo, sem clubismo nenhum, ele é favorito ao título paulista. Desse jeito que jogou contra o São Bernardo, o São Paulo fez o melhor jogo. Ilsinho, na Live do Clube