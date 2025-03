Willian Bigode publica mensagem de despedida e vê "dever cumprido" no Santos

Na manhã deste sábado, o América-MG oficializou a contratação de Willian Bigode em definitivo. O atacante deixou o Santos, mas publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais e comentou que tem a sensação de "dever cumprido" no clube paulista.

Na publicação, Bigode agradeceu por todo o carinho de diretoria, jogadores e torcida, e se disse honrado por ter defendido a camisa do Santos.

"Hoje encerro a minha passagem pelo Santos. Deixo o clube com o sentimento de dever cumprido, após participar da campanha que levou o clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, ao título da Série B e ao vice-campeonato do Paulistão do ano passado. Foi uma honra vestir essa camisa tão pesada, que foi eternizada pelo Rei Pelé e jogar na Vila mais famosa do mundo", escreveu o jogador.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ainda comentou a publicação do atleta. "Cumpriu e bem a sua passagem pelo Santos FC, neste processo de reconstrução, com a sua experiência, liderança, sendo decisivo em alguns compromissos de 2024, alcançando as metas e objetivos! Que Deus continue abençoando e protegendo a sua carreira profissional!", disse o dirigente.

Willian Bigode foi contratado pelo Peixe em dezembro de 2023 para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro. O veterano finalizou sua passagem pelo clube com 39 jogos disputados, sete gols e uma assistência.

Contudo, com a chegada de Pedro Caixinha e as mudanças na comissão técnica, o atacante não vinha sendo utilizado. Na atual temporada, não chegou a ficar nem no banco de reservas nos jogos da primeira fase do Paulistão.

Além do Santos, Willian Bigode também acumula passagens por Athletico-PR, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Metalist (da Ucrânia) e Fluminense. No ano passado, ele ajudou o Peixe a conquistar a Série B e, agora, pode repetir a dose pelo América-MG.