Volpi brilha, Grêmio bate Juventude nos pênaltis e vai à final em busca do octa

O Campeonato Gaúcho conheceu seu primeiro finalista. Na tarde deste sábado, o Grêmio bateu o Juventude nos pênaltis, por 3 a 2, mesmo após derrota por 2 a 1 nos 90 minutos, e garantiu vaga na grande final do Estadual. Adriano Martins e Luis Mandaca marcaram para os donos da casa no Estádio Alfredo Jaconi, enquanto Gustavo Martins descontou para os visitantes no tempo normal.

A decisão encaminhou-se para os pênaltis após empate em 3 a 3 no placar agregado, uma vez que o Grêmio havia vencido o duelo de ida, por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Com a classificação neste sábado, o Tricolor gaúcho vai atrás do octacampeonato, que pode culminar em seu 44º título estadual da história.

Agora, o Grêmio aguarda a definição do confronto entre Internacional e Caxias do Sul para saber quem será seu adversário na grande decisão do Estadual. Datas e horários da final ainda será definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

Antes disso, porém, o Grêmio retorna aos gramados pela segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor gaúcho mede forças contra o Athletic-MG nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Athletic Club.

O jogo

A primeira oportunidade mais clara de gol surgiu aos 19 minutos de jogo. Cristian Oliveira recebeu lançamento pelo lado direito da grande área, dominou e tentou a finalização, mas a bola bateu no defensor do Juventude e foi pela linha de fundo em escanteio para o Grêmio.

Com 34 minutos, o Juventude, precisando buscar o resultado, passou a arriscar mais. Após lançamento vindo do campo de defesa, Batalla ganhou na velocidade, invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro, mas Volpi fez a defesa e salvou o Grêmio.

Já aos 36 minutos, Batalla apareceu novamente, dessa vez em finalização de fora da área. O colombiano arriscou o chute forte, mas viu a bola passar próxima à trave direita e ir para fora.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Grêmio ficou com um jogador a menos. Jemerson levou cartão amarelo após falta em Gabriel Taliari no primeiro lance. Minutos depois, o zagueiro puxou o meia do Juventude novamente e foi amarelado pela segunda vez, sendo expulso de campo.

Com 17 minutos do segundo tempo, o Juventude esteve próximo de abrir o placar no Alfredo Jaconi. Ewerthon cobrou falta forte da entrada da grande área e obrigou o goleiro Volpi a fazer boa defesa.

E foi aos 21 minutos que o Juventude finalmente inaugurou o marcador. Ênio alçou bola para dentro da grande área e Adriano Martins subiu mais alto que a zaga do Grêmio para mandar a bola para o fundo das redes: 1 a 0 e tudo igual no placar agregado.

Com 35 minutos no relógio, o Grêmio quase chegou ao empate. Em cobrança de escanteio para a primeira trave, Wagner Leonardo subiu sozinho e cabeceou, mas o goleiro Gustavo estava ligado e fez grande defesa para evitar o gol gremista.

Mas quem chegou mesmo ao segundo gol foi o Juventude. Nenê fez grande jogada, foi até a linha de fundo e cruzou para o meio da área. Mandaca chegou cabeceando, de peixinho, e ampliou o placar para o Jaconero.

Já nos acréscimos do segundo tempo, contudo, o Grêmio diminuiu a vantagem e deixou tudo igual no placar agregado novamente. Após cobrança de escanteio que gerou um bate e rebate dentro da área, Gustavo Martins acertou uma linda bicicleta e recolocou o Tricolor gaúcho na partida.

Inicialmente, Daronco parecia ter apontado para o centro do gramado, validando o gol. Contudo, minutos depois, indicou que iria ao vídeo para checar uma possível falta de Gustavo Martins no lance. Com isso, uma confusão generalizada tomou conta do gramado. Após revisão no VAR, o técnico gremista, Gustavo Quinteros, e o lateral Reginaldo, do Juventude, foram expulsos.

Nos pênaltis, Wagner Leonardo, Arezo, Volpi converteram para o Grêmio, enquanto Pavón e Villasanti tiveram os pênaltis defendidos por Gustavo. Do lado do Juventude, Giovanny e Jadson fizeram suas cobranças, mas Nenê e Alan Ruschel pararam no goleiro Volpi, e Ênio chutou para fora.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE (2) 2 x 1 (3) GRÊMIO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 01 de março de 2025, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

GOLS: Adriano Martins, aos 21? do 1ºT; Luis Mandaca, aos 39? do 2ºT (Juventude) / Gustavo Martins, aos 51? do 2ºT (Grêmio)

Cartões amarelos: Jemerson (Grêmio) / Abner e Ênio (Juventude)

Cartões vermelhos: Jemerson, aos 46? do 1º T; técnico Gustavo Quinteros, aos 60? do 2ºT (Grêmio) / Reginaldo, aos 61? do 2T (Juventude)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Jadson, Daniel Giraldo (Ênio), Emerson Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari e Erick Farias (Luis Mandaca); Jean Carlos (Nenê).

Técnico: Fábio Matias

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Cuéllar (Camilo), Cristian Olivera (Edenílson), Cristaldo (Gustavo Martins) e Monsalve (Pavón); Martin Braithwaite (Arezo).

Técnico: Gustavo Quinteros