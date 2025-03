Vitória vence o Atlético-BA e encaminha vaga na final do Campeonato Baiano

Pela partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado, o Vitória venceu o Atlético-BA por 4 a 0, no Carneirão. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Lucas Halter, Lucas Braga, Jamerson e Gustavo Mosquito.

Ainda invicto na temporada, o Vitória leva uma vantagem de quatro gols para definir o confronto em casa. Apenas uma derrota de quatro ou mais gols de diferença pode tirar a vaga da final do Leão.

A equipe que avançar irá enfrentar o Bahia ou o Jacuipense na decisão.

O Vitória recebe na próxima quarta-feira o Altos-PI, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O confronto será às 21h30, no Barradão.

Já o Atlético-BA joga novamente apenas da partida de volta pelo Baiano, no próximo sábado, também na casa do Leão.

Os gols do jogo

Aos 14 minutos da primeira etapa, Lucas Halter aproveitou o cruzamento de Wellington Rato em escanteio e testou para estufar as redes. Este foi seu primeiro gol com a camisa Rubro-Negro.

No final do primeiro tempo, com 46 minutos no relógio, Janderson enfiou uma bela bola para Lucas Braga, que recebeu na entrada da área e bateu aberta, de chapa, sem chances para o goleiro.

Com 23 minutos da etapa complementar, Jamerson cobrou uma falta poucos metros atrás da meia-lua e, chapando de esquerda, estufou as redes em um golaço, para ampliar para o Vitória.

De pênalti, após 10 minutos, Gustavo Mosquito bateu rasteiro e o goleiro espalmou. No rebote, o mesmo aproveitou para marcar o último gol do embate.