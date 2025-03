Palmeiras: Vitor Roque vale 25 milhões de euros? Colunistas opinam

Vitor Roque tornou-se o jogador mais caro da história do futebol brasileiro ao ser comprado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões). Vale a pena? Veja o que colunistas do UOL disseram durante o De Primeira e o Posse de Bola

A opinião dos colunistas

Juca Kfouri: "Se o Palmeiras tivesse comprado o Vitor Roque do Athletico por este preço, eu bateria palma, eu diria: 'este rapaz vai ser um fenômeno'. Como ele não se deu bem no Barcelona — e a gente sabe que o Barcelona está erguendo a mão para o céu por ter diminuído sensivelmente seu prejuízo —, eu fico com uma interrogação atrás da orelha. Será que este menino era apenas uma promessa que desvaneceu-se? Quando ele surgiu, eu não tinha dúvida: era um jogador diferente. Eu torço para que ele apenas não tenha se adaptado ao futebol espanhol e que, ao voltar para o Brasil, siga progredindo como foi o progresso dele do Cruzeiro para o Athletico. Torço por isso."

Mauro Cezar Pereira: "O Juca foi no ponto certo: é um jogador que não deu certo em dois clubes na Espanha e fica uma dúvida. O próprio Flamengo contratou dois atacantes da Europa: Gabriel e Pedro. Mas os dois vieram emprestados ao Flamengo. [...] O Vitor Roque é um jogador, até aqui, promissor. Não é uma realidade. É uma cartada pesada do Palmeiras. Não questiono a questão financeira, o Palmeiras pode pagar e pagou, mas me parece uma cartada desesperada por quem, de certa forma, criou expectativa em sua torcida e não conseguiu trazer jogadores esperados. Aí, partiu para tudo ou nada. A expectativa será enorme porque ele chega custando um valor inédito no futebol brasileiro. Ele tem que ser o Endrick versão 2023, um atacante super decisivo que vai levar o Palmeiras a títulos."

PVC: "O Vitor Roque não foi bem no futebol espanhol em termos, porque ele fez nove gols e completa 20 anos hoje. Não é pouco no futebol espanhol para um jogador de 19 anos. Se você for buscar quem fez isso com 19 anos, vamos bater no Messi, no Vini Jr, no Rodrygo... a lista não é muito grande."

Arnaldo Ribeiro: "Já que o Palmeiras foi agressivo no mercado, também temos que começar a tratar o Palmeiras como a gente tratava o Flamengo e o Botafogo no ano passado. O clube que mais investiu e que mais tem que ser cobrado, hoje, é o Palmeiras. O Vitor Roque, no meio disso tudo, vai carregar a carga de ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, e é um menino, ele oscila. Não acho fracasso a passagem dele pela Europa, acho que é um aprendizado, mas não é uma certeza. Para mim, 25 milhões de euros por uma aposta não tem cabimento. Que ele é bom jogador e que surgiu como uma das esperanças do futebol brasileiro ninguém discute, mas 25 milhões de euros, para mim, é uma loucura."

Alicia Klein: "Se é uma boa contratação ou não, vai depender do resultado. O Luiz Henrique e o Almada valeram a pena? Eles saíram cedo, mas foi o melhor ano da história do Botafogo, valeu a pena. Se o Vitor Roque chegar e o Palmeiras ganhar uma Libertadores, um Brasileirão e ele passar aqui dois anos construindo um legado, vai valer a pena. O valor é relativo à realidade do mercado. Acho natural que os valores sejam estratosféricos para um cara como o Vitor Roque pela realidade do mercado."

Danilo Lavieri: "A gente tem falado de cifras muito altas no futebol brasileiro. É o mercado. Acho um dinheiro alto, mas o principal é que o Palmeiras tem mostrado capacidade de pagar. Entendo quando falam que o investimento é alto, mas me parece ser um investimento que cabe e que resolve um problema de muito tempo, pelo menos na teoria. Não dá para cravar que o Vitor Roque vai resolver o problema da camisa 9, mas é um jogador jovem que o Palmeiras pode ter retorno esportivo e até financeiro. É uma contratação boa e cara, mas que o Palmeiras fez por onde para poder pagar."