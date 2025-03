Vegetti reclama de lance de Wesley na derrota do Vasco para o Flamengo

O Vasco fez um jogo equilibrado, mas perdeu para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Para Vegetti, dois lances decidiram o duelo. Ele ficou na bronca com a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo.

"Foi um pouco mais de atitude da equipe, fizemos um bom jogo, mas foram dois lances que marcaram a partida: a não expulsão de Wesley e o gol de Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Os jogos se definem por detalhes. O juiz não teve coragem de expulsar Wesley, como sempre acontece contra o Flamengo, mas a gente já sabe como é isso. Temos de seguir trabalhando. Agora temos um jogo importante, quarta-feira, pela Copa do Brasil e a revanche no Maracanã. A gente acredita que ainda pode buscar essa classificação para a final", afirmou ao "Premiere".

No primeiro tempo, Vegetti dividiu a bola com Wesley e levou a pior. O lateral-direito, na sequência da jogada, acertou o tornozelo do centroavante. O árbitro deu o cartão amarelo.

"Tem de perguntar ao juiz. Sempre para o Flamengo é uma coisa, para os outros times é outra. A gente já sabe disso, faz parte do que acontece todo jogo contra eles e temos de lutar contra isso também. Fizemos um bom jogo. No segundo tempo, a gente baixou um pouco. O primeiro tempo foi melhor, mas temos de seguir trabalhando", concluiu Vegetti.

O primeiro tempo do clássico foi pegado, com seis cartões amarelos, quatro para o Vasco e dois para o Flamengo. Vegetti, inclusive, também foi punido. Ele entrou de sola e acertou Varela.

Com a derrota deste sábado, o Vasco viu o Flamengo ampliar a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Assim, o Gigante da Colina vai ter de vencer por dois gols de diferença para avançar para a decisão.

Antes de reencontrar o Flamengo no próximo sábado, no Maracanã, o Vasco tem compromisso pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Gigante da Colina enfrenta o Nova Iguaçu, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase do torneio.