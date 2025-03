Vasco e Fla têm clássico esvaziado em meio a Carnaval e forte calor no Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Vasco e Flamengo, no primeiro duelo pela semifinal do Carioca, foi de público baixo em meio ao Carnaval e ao forte calor no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O jogo ocorre no Nilton Santos, às 17h45. O segundo encontro vai ser no próximo sábado, no Maracanã.

O confronto foi marcado no sábado de Carnaval. A agenda de blocos da Cidade Maravilhosa contempla festejos em diversos pontos. Apesar disso, torcedores que conversaram com a reportagem não relataram problemas para chegar ao estádio.

Alguns torcedores, inclusive, foram diretamente de blocos. Um vascaíno, por exemplo, foi ao Nilton Santos com a camisa do Bola Preta, um dos mais tradicionais da folia carioca, que desfilou pela manhã, no Centro.

Torcedores do Flamengo se protegem do calor sob rampa de acesso à estação de trem Imagem: Bruno Braz / UOL

O Rio de Janeiro ainda está sob forte temperatura em uma onda de calor. Termômetros nos arredores do estádio marcavam 33°C cerca de uma hora e meia antes do início do jogo.

Vascaínos e rubro-negros procuraram proteção do sol antes do jogo. Sombras das árvores e até mesmo a rampa de acesso à estação de trem serviram para pegar uma sombra.

Torcedor do Vasco foi ao Nilton Santos diretamente do Bola Preta Imagem: Bruno Braz / UOL

Ambulantes relataram movimento mais baixo que o comum para dias de jogos. Sergio dos Santos, que tem uma kombi de chope na Rua das Oficinas, apontou que, em outras partidas, as vendas estavam melhores, assim como o Rai Maciel, que tem uma barraca de pastel com caldo de cana próximo aos galpões.

O jogo teve polêmica nos bastidores antes de a bola rolar. O motivo foi a escolha do Vasco em mandar o duelo no Nilton Santos.

Flamengo, Ferj e Polícia Militar tentaram fazer o Cruz-Maltino mudar de ideia e colocar o jogo no Maracanã, hoje gerido pela dupla Fla x Flu. O clube de São Januário, porém, se mostrou irredutível e justificou com elementos técnicos, comerciais e financeiros.

Vendedor de chopp nos arredores do Nilton Santos, antes do Vasco x Flamengo pela semi do Carioca Imagem: Bruno Braz / UOL

Devido ao Carnaval, a PM apontou obstáculos para a segurança e indicou que os setores Norte e Sul não fossem abertos. Posteriormente, houve um entendimento e cada setor pôde ter dois mil torcedores.