Vasco x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

Vasco e Flamengo entram em campo hoje, às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta — para RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo tem a vantagem de decidir em casa, já que fez melhor campanha na Taça Guanabara. O Rubro-Negro foi o líder, com 20 pontos, enquanto o rival ficou na quarta colocação, somando 17 pontos.

Mandante, o Vasco optou por jogar no Nilton Santos em vez do Maracanã. O Cruz-Maltino não pode jogar em São Januário, já que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu no local.

As duas equipes se enfrentaram recentemente, com vitória do Flamengo por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

A segunda partida das semifinais será disputada no dia 8 de março. O vencedor do Clássico dos Milhões enfrentará ma final quem passar no duelo entre Fluminense e Volta Redonda.

Vasco x Flamengo -- Campeonato Carioca