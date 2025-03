Bruno Henrique faz golaço, e Fla sai na frente do Vasco na semi do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo saiu na frente na luta por uma vaga na final do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra venceu o Vasco na tarde de hoje (1º), no Nilton Santos, por 1 a 0, e pode até perder por um gol de diferença no próximo sábado, no Maracanã, para avançar à decisão.

O gol da vitória foi marcado por Bruno Henrique, em bonita finalização no segundo tempo. Foi o 10º gol dele no Clássico dos Milhões, ampliando a lista de gols marcados contra o rival cruz-maltino, maior vítima dele.

Por ter tido a melhor campanha na Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio, o Fla tem a vantagem de jogar pelo "empate em pontos ganhos e saldo de gols", além do mando da segunda partida.

Herança do último clássico?

O clássico foi brigado, principalmente no primeiro tempo, e teve alguns episódios do famoso "princípio de confusão", com os jogadores de Vasco e Flamengo se estranhando em campo. O último duelo aconteceu no dia 15 de fevereiro e teve vitória do Fla. O jogo terminou em confusão em campo, após vascaínos "cobrarem" Wesley após um passe com o rosto virado quando o placar já apontava 2 a 0 favoravelmente aos comandados de Filipe Luís.

Estreia no Vasco

O atacante Loide angolano desembarcou no Rio de Janeiro na quinta-feira, foi anunciado como reforço no mesmo dia e fez a estreia no clássico deste sábado. Ele entrou no segundo tempo na vaga do volante Matheus Carvalho.

Como foi o jogo

O clássico começou quente, com faltas mais duras e jogadores com cartão amarelo logo nos primeiros minutos. As equipes se mostraram "pilhadas", principalmente o Vasco, que abusou da força em diversos lances. O Flamengo também teve os seus momentos mais violentos — em falta de Wesley em Vegetti houve um princípio de confusão. O primeiro tempo terminou com nada menos que seis amarelos. sendo quatro para o time de São Januário e dois para a equipe da Gávea.

Com a bola rolando, o Flamengo tinha mais a posse e explorava, principalmente, o lado direito, com Wesley e Plata. Os comandados de Filipe Luís, porém, cometeram falhas no último terço, e as duas chances mais passaram por Luiz Araújo. O Vasco, por sua vez, apostava em saídas em velocidade e ligações mais diretas. O time de Carille assustou em duas finalizações da intermediária.

Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais aberto, com os times achando espaços ofensivos e criando boas oportunidades — Léo Ortiz tirou em cima da linha após finalização de Rayan.

Na volta do intervalo, com ânimos mais calmos, o Flamengo se mostrou superior, "empurrou" o Vasco para o campo de defesa e perdeu chances claras de gol. Em meio a esse momento de pressão rubro-negra, a torcida cruz-maltino xingou o técnico Carille. O treinador, inclusive, minutos depois, alterou a tática, tirou o volante Mathueus Carvalho e colocou o atacante Loide, reforço que fez a estreia.

A insistência do Flamengo frente a um Vasco que pareceu ter perdido o ímpeto deu certo. O Rubro-Negro abriu o placar com Bruno Henrique ainda antes da parada técnica no segundo tempo. O Cruz-Maltino tentou responder rapidamente, mas esbarrou na falta de capricho nas finalizações.

Com a vantagem no placar, os comandados de Filipe Luís passaram a ter ainda mais o controle da partida, enquanto o time da Colina não mostrava poder de reação e mudou no "atacado" para tentar mudar o cenário, mas não foi o suficiente.

Lances importantes

Não dominou. Aos 7 minutos do 1º tempo, Luiz Araújo avançou pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Plata não conseguiu dominar

Passou perto. Aos 19 minutos do 1º tempo, Coutinho avançou pela intermediária e foi desarmado. A bola sobrou para Jair, que bateu colocado e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Rossi.

Perdeu. Aos 24 minutos do 1º tempo, Wesley acionou Luiz Araújo. Ele cruzou baixo e Arrascaeta chegou livre na área. O uruguaio furou na primeira tentativa, ficou com a sobra e se enrolou.

Quase. Aos 31 minutos do 1º tempo, Rayan aproveita falha da defesa rubro-negra, avança e finaliza. A bola passa perto da trave direita de Rossi.

Salvou. Aos 44 minutos do 1º tempo, Rayan invadiu a área pela direita e bateu cruzado. Rossi defendeu, mas Rayan pegou rebote e finalizou novamente. Léo Ortiz tirou em cima da linha.

0x1. Aos 21 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique recebeu na entrada da área, de costas, gira e chutou no ângulo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 FLAMENGO

Competição: Campeonato Carioca (semifinais)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 1º de março de 2025, às 17h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Piton, Vegetti, João Victor, Matheus Carvalho, Hugo Moura (VAS); Erick Pulgar, Wesley (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Bruno Henrique, aos 21 minutos do segundo tempo (FLA)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho (Loide Augusto), Jair (Sforza) e Coutinho (Payet); Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo (Allan), Plata (Ayrton Lucas) e Bruno Henrique (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.