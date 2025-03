UFC Vegas 103: Lucas Almeida batalha, mas perde para americano na decisão dividida

A semana do UFC Vegas 103 definitivamente não foi como Lucas Almeida esperava. Disposto a deixar uma boa marca em sua primeira luta no novo vínculo contratual, o brasileiro não conseguiu colocar o plano em prática dentro do octógono. Diante de um Danny Silva afiado no boxe, o atleta de Sorocaba (SP) até batalhou, mas acabou superado no detalhe, via decisão dividida dos juízes no card preliminar do evento.

Com o revés, Lucas agora soma três derrotas e duas vitórias no Ultimate. Além do resultado negativo, o brasileiro também volta para a casa com um prejuízo de 20% do valor de sua bolsa de pagamento, já que foi multado por exceder o limite da categoria dos penas (66 kg) na pesagem oficial do show.

A luta

Danny iniciou o confronto tomando a iniciativa, chutando as pernas do brasileiro nas primeiras interações. Em resposta, Lucas desferiu alguns chutes frontais no abdômen do oponente. Mais ágil, Silva marcha para frente enquanto Almeida aposta nos cruzados caminhando para trás. O americano tentou colocar Lucas contra a grade, mas o brasileiro se livrou do clinch. No minuto final, os atletas trocaram os golpes mais francos da parcial.

Na volta para o segundo assalto, Lucas voltou mais ativo, propondo o confronto com boas combinações. Mais alto, o brasileiro passou a espetar o adversário com jabs e pisões na longa distância. Mais efetivo no boxe, Danny balançou Almeida com diretos potentes e um soco rodado. Disposto a mesclar a disputa, o americano conseguiu uma queda estratégica nos segundos finais do round.

Virtualmente atrás no placar, Almeida iniciou o terceiro round com uma joelhada voadora, mas sem a devida precisão. Ao atacar mais, porém, o brasileiro também abriu brechas para ser mais atingido por Danny. Atento à crescente de Lucas, o americano grampeou e esfriou o duelo na grade. Tentando liquidar a fatura, o brasileiro aumentou o ritmo e acuou Silva nos segundos finais.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 103 até então:

Danny Silva venceu Lucas Almeida por decisão dividida

JJ Aldrich venceu Andrea Lee por decisão unânime

Ramazan Temirov venceu Charles Johnson por decisão unânime