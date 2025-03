Transmissão ao vivo de Juventude x Grêmio pelo Gauchão: veja onde assistir

Juventude e Grêmio duelam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta — para o RS), sportv2 (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Grêmio saiu na frente na semifinal do Gauchão ao vencer o Juventude por 2 a 1 no primeiro jogo, tendo a vantagem do empate. Já o Juventude, para avançar, precisa vencer por dois gols de diferença. Caso conquiste uma vitória por apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes no campeonato, com um triunfo para cada lado. Antes da vitória do Grêmio na semifinal, o Juventude havia vencido o Tricolor por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, durante a fase de grupos.

O Jaconero terá o mando de campo no jogo de volta por ter feito a melhor campanha na primeira fase. O vencedor desta semifinal enfrentará o classificado do outro duelo, entre Caxias e Internacional.