Transmissão ao vivo de Internacional x Caxias: veja onde assistir

Internacional e Caxias medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Internacional deu um passo importante rumo à final do Gauchão ao vencer o Caxias por 2 a 0 no primeiro jogo da semifinal. Com o resultado, o Colorado leva a vantagem do empate para o duelo de volta: pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação.

Já o Caxias precisa de uma vitória por três gols de diferença no tempo normal para avançar diretamente. Caso vença por dois gols, a decisão vai para os pênaltis.

Internacional x Caxias -- Campeonato Gaúcho