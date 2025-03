Torcedores do São Paulo pedem André Silva no lugar de Calleri contra o Novorizontino

Após os dois gols na vitória sobre o São Bernardo, André Silva terminou a primeira fase do Campeonato Paulista como artilheiro do São Paulo. De acordo com os são-paulinos, o atacante está pedindo passagem na equipe titular e deveria entrar no 11 inicial do Tricolor no embate contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 67,95% dos internautas afirmaram que André Silva deve assumir a titularidade de Calleri no mata-mata do Paulista. Outros 32,05% são contra a ideia.

Com 11 partidas disputadas na atual temporada, André Silva marcou cinco gols, dois a mais que Lucas e Luciano, vice-artilheiros do Tricolor. Comparado a Calleri, atual titular da posição, a diferença fica ainda maior. Com onze aparições em 2025, o argentino balançou as redes apenas duas vezes.

No ano passado, apesar de ser considerado uma opção no banco de reservas, André Silva alcançou números importantes, superando até jogadores considerados titulares. Em 43 partidas, ele marcou oito gols e distribuiu sete assistências, terminando 2024 na quarta colocação entre os artilheiros do elenco são-paulino.

Das oito oportunidades que André Silva foi às redes em 2024, sete foram pelo Campeonato Brasileiro. Desta maneira, o atacante foi o terceiro maior goleador do São Paulo na última edição da competição nacional, enquanto Calleri cravou cinco gols no torneio em questão.

O São Paulo volta aos gramados para pegar o Novorizontino, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília). A partida, válida pelas quartas do Paulistão, ocorre no Morumbis, já que o Tricolor finalizou a primeira fase com melhor campanha em relação ao rival.