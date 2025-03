Clima de Carnaval? Spray estoura e lambuza Daronco durante jogo do Grêmio

O início do duelo entre Juventude e Grêmio, pela volta da semifinal do Gaúcho, ficou marcado por uma cena curiosa: o spray de Anderson Daronco estourou em seu bolso, fez a folia no uniforme do árbitro e deixou um rastro pelo gramado do Alfredo Jaconi (assista abaixo).

O que aconteceu

O spray de demarcação não aguentou e precisou ser "substituído" aos 9 minutos do primeiro tempo. O instrumento ficou soltando espuma mesmo sem ser pressionado.

O árbitro passou pelo menos três minutos sem notar a espuma saindo de seu bolso. Ao perceber, paralisou o duelo momentaneamente para retirá-lo de campo.

O defeito no equipamento fez com que Daronco ficasse lambuzado. Ele precisou limpar os shorts e os meiões após se livrar do spray.

o calor estourou o spray do daronco pic.twitter.com/Xn7lknWNNh -- out of context brasileirão (@oocbrsao) March 1, 2025

O jogo foi para o intervalo sem gols, mas com o Grêmio em vantagem no agregado —porém, o zagueiro Jemerson foi expulso. O Tricolor gaúcho venceu o jogo de ida por 2 a 1, em casa, e vai à final em caso de empate.