Sem jogar desde dezembro, Paulinho recusa desfilar na Mangueira

Paulinho, do Palmeiras, foi convidado para desfilar como destaque da Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro. O atacante que está sem jogar desde dezembro, porém, recusou o convite 'por questões profissionais'.

O que aconteceu

A Estação Primeira de Mangueira convidou o atacante Paulinho para desfilar no carro alegórico "Negros que venceram na vida". A escola de samba carioca entra na Sapucaí no domingo, fechando o primeiro dia de desfiles com o enredo "À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões"

O atacante, porém, recusou o convite e alegou 'questões profissionais'. Apesar disso, ele garantiu a presença na avenida para prestigiar o evento. O Palmeiras entra em campo neste sábado, às 20h30 (de Brasília) para enfrentar o São Bernardo pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

"Gostaria de agradecer imensamente à escola de samba Mangueira pelo convite especial para desfilar este ano, por exaltar a ascensão do povo preto, com enredo sobre a nossa herança bantu", disse. "Infelizmente, por questões profissionais, não poderei estar presente no desfile, como já comuniquei. No entanto, estarei na avenida nesse dia, de folga, prestigiando e torcendo por vocês, que enriquece essa festa maravilhosa e fortalece a cultura africana e afro-brasileira", concluiu Paulinho.

O atacante se recupera de uma cirurgia na perna direita e o planejamento inicial é que ela possa estrear pelo Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro.

Candomblecista e filho de Oxóssi, Paulinho fez um desabafo quanto à intolerância religiosa. Ele relatou ter sido alvo de ataques por ser praticante de uma religião de matriz africana.

"Aproveito também para manifestar meu repúdio à intolerância religiosa que enfrento. Já não se trata apenas de intolerância, mas de racismo religioso, evidenciado pela demonização constante das religiões de matriz africana. Nossa fé e nossas tradições merecem respeito, assim como qualquer outra expressão religiosa. Seguimos firmes na luta pela valorização e preservação da nossa ancestralidade", falou Paulinho.