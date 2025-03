São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para jogo com Novorizontino no Morumbis

O São Paulo divulgou, na manhã deste sábado, que mais de 40 mil ingressos já foram comercializados para o duelo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. A bola rola na próxima segunda-feira (3) a partir das 20h (de Brasília) no Morumbis.

O Tricolor é mandante do duelo por ter feito uma fase de grupos superior em relação ao rival de Novo Horizonte. Com 53 pontos e líder do Grupo C, o São Paulo ficou em quinto na classificação geral do Paulistão, enquanto o Novorizontino, com 18 unidades, fez a sétima melhor campanha.

As entradas começaram a ser comercializadas às 22h da última quarta-feira, para os sócios com sete estrelas. Porém, desde a manhã da última sexta-feira, após algumas ondas de preferência, o público geral está apto a comprar.

?? Somos mais de 4??0?? mil torcedores confirmados nas quartas de final do Paulistão! Ainda dá tempo de garantir seu ingresso para o duelo desta segunda (3), contra o Novorizontino, às 20h, no MorumBIS! Acesse https://t.co/ju8he6uTiZ e faça parte da #TorcidaQueConduz!... pic.twitter.com/fb3YSJTrrJ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2025

Desta forma, ao que tudo indica, o São Paulo irá colocar mais pessoas em seu estádio em relação ao jogo contra a Ponte Preta, último da equipe em casa. Com 22.138 torcedores, o público foi o menor do Tricolor no Morumbis neste ano.

Como vem o São Paulo?

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio. Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola nesta semana e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques (além de Luiz Gustavo) o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).