São Paulo aprimora finalizações e jogadas de bola parada para enfrentar Novorizontino

Em preparação para a partida com o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo treinou na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, sob o comando do técnico Luis Zubeldía de olho nas finalizações e jogadas de bola parada. Antes de ir a campo, a comissão técnica apresentou um vídeo aos jogadores na parte interna do CT.

O Novorizontino chegou à última rodada da primeira fase do Paulista ameaçando o primeiro lugar do Grupo C do São Paulo e fez um ponto a menos do que o time de Zubeldia (19 a 18). No ano passado, o clube de Novo Horizonte foi responsável pela eliminação do São Paulo nesta mesma fase fase, no MorumBis.

Neste sábado, Zubeldía promoveu um trabalho tático, com situações de ataque contra defesa. No final da sessão, alguns atletas aprimoraram finalizações e jogadas de bola parada. O São Paulo encerra sua preparação para o duelo com mais treino na manhã deste domingo.

Em relação ao time que enfrentou o São Bernardo, na última rodada, o São Paulo deve ter a volta do volante Alisson e do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O volante Pablo Maia, porém, está fora após sofrer uma nova lesão e desfalca o meio-campo. Zubeldía demonstrou ter gostado muito do esquema com três zagueiros usado contra o São Bernardo e pode repetir o sistema.

A partida contra o Novorizontino será na segunda-feira, às 20h, no MorumBis. Em jogo único, o vencedor avança para a semifinal do Campeonato Paulista, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.