Estêvão decide, Palmeiras domina São Bernardo e segue na busca pelo tetra

O Palmeiras atropelou o São Bernardo com o garoto Estêvão endiabrado, venceu por 3 a 0 no Primeiro de Maio e se classificou para a sua 12ª semifinal seguida do Paulistão.

Estêvão chamou a responsabilidade para si e fez os dois primeiros gols, enquanto Flaco López deu números finais ao marcador. A joia palestrina balançou a rede pela quinta vez no campeonato e igualou o meia Maurício na artilharia do time, enquanto o argentino marcou seu quarto gol.

Estêvão, do Palmeiras, comemora seu gol no jogo contra o São Bernardo, pelas quartas do Paulistão Imagem: Guilherme Veiga/Ag. Estado

O time comandado por Abel Ferreira está agora um passo mais perto do tão sonhado tetracampeonato inédito na era profissional do Paulistão. Vencedor das três últimas edições, o Alviverde pode ser o primeiro a levantar quatro taças seguidas do estadual desde o extinto Paulistano, no final da década de 1910. Além disso, o clube verde é o único em São Paulo que ficou entre os quatro melhores nas últimas 11 edições do campeonato.

O adversário na semifinal ainda será definido, mas o Alviverde já sabe que não enfrentará o Corinthians. O regulamento do Paulista determina que os duelos da penúltima fase terão como base os rendimentos das equipes no campeonato, e não via chaveamento. Ou seja, o time com melhor campanha enfrentará o que teve a pior entre os semifinalistas, enquanto os com 2ª e 3ª melhores campanhas se encaram no outro jogo. Um Dérbi só pode ocorrer na final.

O Palmeiras volta a campo no próximo final de semana e jogará no Allianz. Os confrontos da semi têm 9 de março como data base. Como necessariamente não vai enfrentar um time com campanha melhor, terá o mando de campo na próxima fase.

Palmeiras passeia no ABC

Richard Ríos, do Palmeiras, no jogo contra o São Bernardo, pelas quartas do Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

O Palmeiras sufocou o adversário nos primeiros minutos e não demorou para tomar a frente do placar com uma pintura de sua joia. O time visitante deixou os donos da casa completamente acuados, sustentando a marcação no campo de ataque e buscando brechas na retranca amarela. A fresta veio pelos pés do garoto de 17 anos.

O São Bernardo precisou sair para o jogo e até flertou com uma resposta rápida, mas seguiu apático em campo. Armado para tentar frear o atual tricampeão, a equipe do técnico Catalá não conseguiu reagir e ofereceu pouco perigo. Os palmeirenses aliviaram a pressão sem deixar de ditar o ritmo do jogo, e o segundo gol virou questão de tempo.

Estêvão, do Palmeiras, comemora após marcar contra o São Bernardo, pelas quartas do Paulistão Imagem: Anderson Romao/Agif

A estrela de Estêvão brilhou de novo antes do intervalo, e Flaco ampliou no começo do segundo tempo para encaminhar a classificação. Seguro defensivamente, o Palmeiras não deixou de buscar o ataque e contou com seu camisa 41 "faminto" até o fim. No entanto, ele foi fominha em um lance e depois viu o bandeirinha anular o que seria o seu terceiro gol. O hat-trick não veio, mas tampouco fez falta.

A partida também contou com das estreias de zagueiros recém-contratados. Micael foi titular, enquanto Bruno Fuchs entrou no segundo tempo. Já o atacante Vitor Roque, anunciado ontem, ficou fora dos relacionados porque ainda não está no Brasil —o atacante de 20 anos é esperado para se apresentar na Academia de Futebol nos próximos dias.

Gols e destaques

1x0: Aos 15' do 1º tempo, Estêvão ganhou a disputa de bola na intermediária, ajeitou para a canhota e calibrou o pé. A joia acertou um chute indefensável, e a bola ainda bateu na trave antes de entrar com requintes de crueldade.

Quase a resposta: Na primeira chegada perigosa do São Bernardo, aos 19', Pará fica com a sobra fora da área e arriscou de muito longe. A bola tinha endereço e ia no ângulo, mas Weverson voou e, de mão trocada, espalmou para escanteio.

Seria outra pintura: Novamente ele, aos 38', Estêvão deu um drible da vaca de costas em Pará, tabelou com Raphael e invadiu a área. Ele chutou firme, à meia-altura, mas Alex Alves defendeu.

2x0: Nos acréscimos da etapa inicial, Estêvão foi lançado em velocidade pela direita e cortou para o meio. O garoto foi avançando com liberdade e experimentou um chute colocado da quina da área. A bola quicou no meio do caminho e entrou na bocheca da rede, no limite do canto oposto.

Flaco López, do Palmeiras, comemora após marcar contra o São Bernardo, pelo Paulistão Imagem: Marcello Zambrana/Agif

3x0: Aos 13' do segundo tempo, Ríos chegou perto da linha de fundo pela direita e cruzou para a área. O goleiro do São Bernardo saiu para espalmar, mas mandou na cabeça de Flaco López, que desviou para o fundo da rede.

Hat-trick anulado. Aos 19, Bruno Fuchs lançou da defesa, Estêvão saiu disparado nas costas da marcação, passou pelo goleiro, que saiu mal, e tocou para a rede.

Ficha técnica

São Bernardo 0 x 3 Palmeiras

Competição: Quartas de final do Paulistão

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo

Data e horário: 1º de março de 2025, às 20h30

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

Amarelos: Marcos Rocha, Matheus Salustiano

Gols: Estêvão, aos 15'/1ºT e 47/1ºT, e Flaco, aos 13'/2ºT

São Bernardo: Alex Alves, Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Foguinho); Pará, Emerson Santos (Lucas Rian) e Lucas Lima; Romisson, Léo Jabá (Lucas Tocantins) e Guilherme Queiroz (Fabrício Daniel). Técnico é Ricardo Catalá.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael (Bruno Fuchs) e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estevão (Mayke) e Flaco López (Thalys). Técnico: Abel Ferreira.