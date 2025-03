Santos x Red Bull Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

As quartas de final do Campeonato Paulista tem início neste final de semana. O Santos recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, em busca de uma vaga nas semifinais da competição.

Na fase de grupos do Paulistão, as duas equipes fizeram campanhas extremamente parecidas. O Santos fechou a primeira fase com a sexta melhor campanha geral e como líder do Grupo B, com 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino finalizou a fase de grupos com a oitava melhor campanha no geral, e somou 17 pontos na segunda posição da chave. O Massa Bruta acumulou o mesmo número de vitórias, mas teve somente dois empates e amargou cinco reveses - uma a mais que o rival das quartas.

O Alvinegro Praiano, por sua vez, chega confiante e até como favorito. Com um Neymar cada vez mais readaptado ao futebol brasileiro e em melhores condições físicas, a equipe vem de três vitórias consecutivas. Além disso, ainda terá a torcida a seu favor na Vila Belmiro.

A tendência, assim, é que o técnico Pedro Caixinha opte por manter a base da escalação que tem dado resultados no Paulistão. O Peixe terá o importante retorno do goleiro Gabriel Brazão, que deve voltar à posição de titular no lugar de João Paulo.

Além disso, o Santos ainda contará com os dois novos reforços à disposição. Benjamín Rollheiser e Deivid Washington foram inscritos pelo clube na Lista A do Paulistão e já podem estrear pelo time santista.

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino passou por uma situação tensa na última quinta-feira. A equipe quase foi eliminada da Copa do Brasil, na primeira fase, pelo Sousa-PB, mas evitou o pior ao empatar o jogo no apagar das luzes e vencer nos pênaltis.

Para o duelo das quartas de final, o técnico Fernando Seabra poderá contar com o volante Gabriel, que cumpriu suspensão diante da Ponte Preta na última rodada.

Por outro lado, devem seguir como desfalques os lesionados Nathan Mendes, Agustín Sant'anna, Hurtado, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Gustavo Neves. Já Juninho Capixaba é dúvida.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

Data: 02 de março de 2025, domingo



Horário: 20h45 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Eduardo Santos, Pedro Henrique e Guzmán Rodríguez; Laquintana, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Guilherme Lopes (Juninho Capixaba); Jhon Jhon, Pitta e Vinicinho.



Técnico: Fernando Seabra