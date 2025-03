Santos tem Neymar ainda mais líder e Caixinha 'carrasco' antes das quartas

Colaboração do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha se tornou 'carrasco' na semana decisiva do Santos no Paulistão, e Neymar vem chamando a atenção por sua liderança e influência no elenco.

O que aconteceu

Caixinha comandou treinos mais intensos, tanto físicos quanto táticos, nesta semana. O time disputa as quartas do Paulistão no domingo, às 20h45, contra o Red Bull Bragantino.

Na quarta-feira o Santos realizou um churrasco entre comissão e jogadores e, antes da confraternização, Caixinha surpreendeu os jogadores com uma longa e enérgica atividade.

Segundo apurou o UOL, alguns jogadores até reclamaram em forma de brincadeira: 'Se eu soubesse que seria assim [o treino], até dispensaria o churrasco', disse um.

O clima é de muita leveza, resenha e zoeira. A sequência de três vitórias que levaram o Santos à classificação foi fundamental para acalmar os ânimos e trazer segurança para a diretoria e comissão.

No momento de descontração, Caixinha fez questão de ficar próximo dos jogadores, interagindo e participando. O ato não é muito comum e, normalmente, os treinadores ficam em uma mesa separada com suas comissões.

O que também vem chamado a atenção internamente é a positiva influência de Neymar com os jogadores. O craque tem ficado para conversar e dar alguns toques de jogos em seus companheiros.

Disciplinado e vitorioso, Neymar potencializou indiretamente alguns jogadores, como Soteldo. O venezuelano tem se doado mais em campo e até voltado para marcar.