Santista disparado: veja como está a artilharia do Paulistão 2025

Guilherme, do Santos, é o líder isolado da artilharia do Paulistão 2025, com dez gols, e tem boa vantagem à frente dos concorrentes para encerrar a competição como maior goleador.

O que aconteceu

Daniel Amorim, do Velo Clube, é quem está mais perto de Guilherme na artilharia. Ele soma seis gols, mas a sua equipe já está eliminada da competição -e inclusive acabou rebaixada.

Cinco jogadores somam cinco gols e aparecem na sequência entre os maiores artilheiros do Estadual. São eles: Talles Magno, do Corinthians, Maurício, do Palmeiras, André Silva, do São Paulo, e Fabrício Daniel, do São Bernardo, além de Carlão, do Noroeste, time já eliminado.

Tiquinho Soares (Santos), Léo Jabá (São Bernardo) e Vinicinho (Bragantino) são outros nomes que aparecem na parte de cima do ranking. Eles somam quatro gols até aqui.

Os times classificados para o mata-mata terão no máximo mais quatro jogos pela frente para aumentar a quantidade de gols. É o caso dos finalistas, que fariam um jogo nas quartas, outro na semi e mais dois na grande decisão.

As quartas de final do Paulistão começam a ser definidas a partir deste sábado (1), em jogo único, com São Bernardo e Palmeiras no estádio 1º de Maio, às 20h30 (de Brasília).

Como está a artilharia do Paulistão

Guilherme (Santos) - 10 gols Daniel Amorim (Velo Clube) - 6 gols Talles Magno (Corinthians) - 5 gols

André Silva (São Paulo)

Fabrício Daniel (São Bernardo)

Maurício (Palmeiras)

Carlão (Noroeste)

Os jogos das quartas