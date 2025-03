Saiba como assistir o UFC Vegas 103, card liderado por Manel Kape vs Asu Almabayev

Neste sábado (1), o Ultimate retorna ao Apex, em Las Vegas (EUA), para promover mais um evento. Liderado pelo duelo entre os pesos-moscas (57 kg) Manel Kape e Asu Almabayev, o UFC Vegas 103 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Sexto colocado no ranking dos moscas, Manel Kape ainda busca sua primeira disputa de título no Ultimate, depois de chegar na organização com enorme expectativa, vindo como campeão do Rizin. Para dar mais um passo nesta direção, o lutador angolano, que venceu cinco dos seus últimos seis combates na liga, terá que passar pelo embalado Almabayev - substituto de Brandon Royval, adversário original de 'Starboy' para o evento.

Por sua vez, Asu Almabayev tem a missão de se consolidar na elite dos pesos-moscas. Em rápida ascensão no ranking da categoria, onde já ocupa a 8ª posição, o atleta do Cazaquistão venceu todos os quatro combates que disputou no octógono mais famoso do mundo desde que estreou pelo UFC, em agosto de 2023. Um novo triunfo, desta vez sobre Kape, pode deixá-lo próximo do top 5 da categoria.

Esquadrão Brasileiro

O 'Esquadrão Brasileiro' chega desfalcado para o evento deste sábado. Originalmente, quatro atletas tupiniquins estariam no card do UFC Vegas 103. Porém, na véspera, dois lutadores foram vetados pela Comissão Atlética de Nevada e tiveram seus combates cancelados: Luana Dread e Douglas D'Silva, que enfrentariam Montana De La Rosa e John Castañeda, respectivamente.

Assim, com a saída de última hora dos compatriotas, Lucas Almeida e Ricardo Carcacinha serão os únicos representantes do Brasil no UFC Vegas 103. Ambos entrarão em ação no card preliminar do show. Carcacinha medirá forças com Chepe Mariscal, enquanto Lucas terá como oponente o americano Danny Silva.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 18h30, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 21 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.