Rio 50°C? Técnico do Flamengo diz que grama 'queimou pé dos jogadores'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís, técnico do Flamengo, contou relato dos jogadores de que a grama do Nilton Santos estava "queimando o pé" durante o aquecimento antes do duelo com o Vasco, pela semifinal do Carioca, na tarde de hoje (1º). A declaração acontece em meio a um movimento de jogadores do futebol brasileiro contra o gramado sintético e a uma onda de calor no Rio de Janeiro.

O time rubro-negro venceu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, e saiu na frente na briga por vaga na final do Estadual.

Molhar o campo é fundamental. Quando chegamos aqui, à tarde, estava, facilmente, uns 50º. Muito quente. Os jogadores disseram que, no aquecimento, estava queimando o pé. Os jogadores gostam que molhe, deixa o jogo mais rápido

O treinador rubro-negro, por outro lado, concordou com a atitude do Vasco, mandante do jogo, em tirar o confronto do Maracanã. O estádio escolhido agitou os bastidores dias antes da partida.

Entendo o que o Vasco fez e teria feito a mesma coisa: tirar o Flamengo. Se estivesse no lugar deles, talvez teria pensado em fazer a mesma coisa. Para a gente, foi bom, porque nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior e nos preparou para o que vem durante o ano, mas o jogo foi no limite da agressividade

O que mais ele falou?

Público pequeno. "Particularmente, estou no futebol pela torcida. Eu amo a paixão que envolve o futebol extracampo. Tudo o que eu faço no futebol e o carinho, como vivi no Atlético de Madrid e no Flamengo, é o que me move. Não existe nada melhor que um estádio lotado. Entendo o que o Vasco fez, também tiraria o jogo do Maracanã, mas para a gente foi bom porque nos tirou do conforto e nos preparou para o que vem durante o ano. Mas o jogo foi no limite da agressividade".

Sistema defensivo. "Eu dou muito valor para a fase defensiva, que não é só zagueiro e lateral, é a equipe toda. Todos os jogadores participam. A fase defensiva é tão importante quanto a ofensiva. Sou fissurado em atacar, mas entendo que temos que saber defender. Poderíamos ter sofrido gol hoje, em algum momento vamos correr esse risco. Mas se for para perder quero que seja desse jeito. A longo prazo a fase defensiva tem o mesmo peso que a fase ofensiva".

Primeiro tempo com pouco espaço. "Os jogadores estão acostumados com essas adversidades que os adversários nos colocam. Quem joga tem que estar sempre ligado e atento para onde passam os espaços do campo. Os adversários vão defender de diferentes formas, e o treinador tem que entrar para encontrar um plano de jogo e encontrar espaços. Mas do outro lado o adversário também joga, o Vasco fez um grande jogo e tem um elenco subestimado. Eu confio nos meus jogadores. Aproveitamos para achar os espaços e ganhar".