Ricardo Carcacinha é dominado e confirma card desastroso para o Brasil no UFC Vegas 103

Neste sábado (1º), no card preliminar do UFC Vegas 103, Ricardo Ramos fez sua primeira luta representando a 'Fighting Nerds', sua nova equipe. Mas ao contrário do esperava, seu primeiro compromisso com um novo camp foi bastante aquém de seu potencial. Dominado por Jose 'Chefe' Mariscal e sufocado pelo ritmo de luta do americano, 'Carcacinha' foi derrotado na decisão unânime dos juízes. O revés do peso-pena (66 kg) de Campinas (SP) confirmou um evento desastroso para o Brasil, que saiu sem resultados positivos do show.

O tropeço também impediu Carcacinha de emplacar uma sequência positiva no Ultimate, já que o brasileiro vinha de vitória contra Joshua Culibao em agosto de 2024. Com uma frequência de lutas baixa e sem a devida constância para figurar entre os tops da categoria, Ricardo Ramos pode ver sua situação na liga presidida por Dana White se complicar por conta da derrota sofrida para Chefe neste sábado.

A luta

Arisco, Carcacinha iniciou a disputa desferindo um chute rodado, mas o ataque passou no ar. Em resposta, Mariscal partiu para cima e aplicou uma bela queda de judô no brasileiro. Novamente de pé, o americano também ofereceu perigo com uma bela combinação de jab e direto. Atento, Ricardo levou o duelo para o solo e tentou dar o bote em uma chave de panturrilha - devidamente defendida por Jose. Com um volume acima da média, 'Chefe' foi, aos poucos, minando o gás de Carcacinha ao mesclar trocação e wrestling.

'Chepe' começou o segundo round derrubando Ricardo com uma espécie de banda, via chute na base do rival. Disposto a minar o gás do brasileiro, Mariscal imprensou o oponente contra a grade. Perigoso também na trocação, o americano acuou o atleta da Fighting Nerds com boas combinações. Em resposta, Carcacinha desferiu uma bela cotovelada giratória que balançou Jose. Visivelmente desgastado, o brasileiro foi alvo fixo de muitos ataques nos segundos finais da parcial e acabou sendo salvo pelo gongo.

Virtualmente atrás no placar, Carcacinha iniciou o terceiro e último assalto marchando para frente e buscando a queda, mas sem sucesso. Mais conservador, o americano evitou correr riscos na reta final do confronto. Após desferir uma joelhada, o brasileiro grudou e trouxe o rival para a guarda. Sem querer se testar no solo, mesmo por cima, Chepe optou por levantar. De olho no nocaute para reverter a situação, Ricardo abriu o leque de cotoveladas, mas não conseguiu apagar as luzes de Mariscal.

Lutas de brasileiros canceladas

Além das derrotas sofridas por Carcacinha e Almeida, únicos brasileiros em ação no show, o card do UFC Vegas 103 foi ainda mais desastroso para o MMA nacional por conta de duas lutas canceladas às vésperas do evento. Também escalados para competirem neste sábado, os tupiniquins Luana Dread e Douglas Silva de Andrade tiveram problemas na pesagem e foram impedidos de atuarem. Sendo assim, dos quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados originalmente para o show, somente dois lutaram - com ambos sendo derrotados.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 103 até então:

Chepe Mariscal venceu Ricardo Carcacinha por decisão unânime

Danny Silva venceu Lucas Almeida por decisão dividida

JJ Aldrich venceu Andrea Lee por decisão unânime

Ramazan Temirov venceu Charles Johnson por decisão unânime