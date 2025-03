Quinteros fala sobre expulsão em classificação sofrida do Grêmio

A vitória do Grêmio nos pênaltis contra o Juventude foi cercada de polêmicas e contestações à arbitragem de Anderson Daronco. Até mesmo o técnico Gustavo Quinteros se envolveu em uma confusão e acabou expulso no fim da partida deste sábado, que assegurou ao Imortal a vaga na decisão do Gauchão 2025.

Após o gol gremista, que levou a decisão para os pênaltis, houve uma desordem generalizada em campo. Quinteros invadiu o campo e, ao ser barrado por Ênio, do Juventude, acertou o rosto do adversário com o braço.

"Fui falar diretamente com o árbitro. Me agarraram pelo braço, tento sair com ele por cima, seguem agarrando e eu tiro novamente, com mais força. Não tive intenção de golpear ninguém", expulsou Quinteros. "Não me sinto culpado de nada, minha intenção nunca foi agredir ninguém", completou.

O Grêmio se superou em campo após sofrer a perda de Jemerson, expulso ainda na etapa inicial. Gustavo Quinteros reconhece, porém, que a atuação gremista ficou abaixo do esperado.

"O jogo não foi bom para nós. No primeiro tempo, não tivemos intensidade na pressão e o Juventude teve mais posse. Não tivemos muitas chances, exceto um ou outro contra-ataque e uma bola parada", analisou o treinador.