Quem o Palmeiras pode enfrentar na semifinal do Paulista? Veja cenários

Primeiro time garantido nas semifinais do Paulistão depois de superar o São Bernardo por 3 a 0 fora de casa, neste sábado, o Palmeiras ainda não sabe quem será seu rival na próxima fase. A depender dos resultados das outras partidas, conhecerá seu adversário neste domingo ou na segunda-feira, quando serão encerradas as quartas de final do Estadual.

As semifinais, decididas em um único jogo, são definidas de acordo com as campanhas gerais dos times durante toda a competição. Existe a possibilidade de que o Palmeiras encare São Paulo ou Santos.

QUEM SERÁ O RIVAL DO PALMEIRAS NAS SEMIFINAIS?

Se o Corinthians superar o Mirassol, o Palmeiras vai medir forças contra o semifinalista com mais pontos entre Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo ou Novorizontino. Caso os corintianos sejam eliminados, o time de Abel Ferreira vai duelar contra o rival de pontuação mais baixa entre os quatro citados, além do Mirassol.

Caso o Mirassol surpreenda o Corinthians em Itaquera e avance nos pênaltis, somando, portanto, um ponto, passará como o time de menor pontuação e será o rival do Palmeiras na próxima fase.

Certo é que o arquirrival Corinthians não será o adversário do Palmeiras nas semifinais porque, caso avance, o time alvinegro, dono da melhor campanha fase de grupos, vai encarar obrigatoriamente o rival que somou menos pontos. Não é o caso do atual tricampeão paulista.

Há outra certeza: o Palmeiras decidirá a semifinal em sua casa, o Allianz Parque, porque já é sabido que tem melhor campanha que o seu adversário, independentemente de quem seja ele. Corinthians x Mirassol e Santos x Bragantino estão marcados para este domingo e São Paulo e Novorizontino duelam na segunda-feira.

As partidas das semifinais estão previstas para o próximo domingo, dia 9. Já as finais serão disputadas em dois jogos nos dias 16 e 27 de março - domingo e quinta-feira, respectivamente.

Atual tricampeã paulista, a equipe treinada por Abel Ferreira busca o tetra consecutivo, feito alcançado apenas pelo extinto Paulistano, no início do século passado, quando a competição tinha outro formato.

O Palmeiras jogará a semifinal do Paulistão pela 12ª vez consecutiva. Tornou-se o único clube que alcançou a penúltima fase da competição nas 12 edições mais recentes.