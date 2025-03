CBF define data e horário da próxima convocação da seleção brasileira; veja

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou os detalhes da próxima convocação da Seleção Brasileira. O técnico Dorival Júnior irá anunciar a lista de 23 jogadores em um hotel no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6), às 11 horas (de Brasília).

Os atletas selecionados estarão disponíveis para dois confrontos complicados pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No dia 20, o Brasil enfrenta a Colômbia, em Brasília. Cinco dias depois, viaja até Buenos Aires e joga com a Argentina.

Nesta sexta, a CBF anunciou a pré-convocação da Seleção Brasileira. A maior novidade esteve no retorno do astro Neymar, do Santos.

Outros nomes do futebol brasileiro apareceram na lista de 52 atletas: os meias Alisson Lucas Moura e Oscar, do São Paulo; o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians; e goleiro Weverton e o atacante Estêvão, do Palmeiras.