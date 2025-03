Primavera empata, mas mantém a ponta na Série A2 do Paulista

O Primavera não conseguiu furar a defesa adversária e ficou apenas no empate por 0 a 0 com o XV de Piracicaba neste sábado. Mesmo com o tropeço, o time segue líder na Série A2 do Campeonato Paulista, com dois pontos de vantagem em relação ao Capivariano, que bateu o São José. Confira os resultados da rodada:

Capivariano 1 x 0 São José



Oeste 2 x 2 Portuguesa Santista



Primavera 0 x 0 XV de Piracicaba



Rio Claro 1 x 0 Ferroviária



Grêmio Prudente 0 x 0 Santo André



Votuporanguense 2 x 3 Ituano



Linense 2 x 0 São Bento.

Paulista A3

Na terceira divisão, o Monte Azul ficou na liderança isolada (25 pontos) depois de bater o União São João por 1 a 0. A equipe foi beneficiada pelo empate entre Sertãozinho e Marília, que também brigam pela ponta da classificação. Veja os resultados do dia:

União Suzano 3 x 0 Francana



Desportivo Brasil 2 x 1 Lemense



Rio Preto 3 x 0 Bandeirante



Comercial 0 x 0 São Bernardo



Itapirense 1 x 0 Rio Branco-SP



Catanduva 2 x 1 XV de Jaú



União São João 0 x 1 Monte Azul



Sertãozinho 0 x 0 Marília

Paulista A4

A quarta divisão reservou uma grande surpresa com a derrota em casa do Paulista por 5 a 3 para o Colorado de Caieiras. O resultado ajudou o São Caetano, que bateu o São Carlense por 2 a 1 e chegou à liderança. Veja os resultados da rodada:

Matonense 2 x 3 Barretos



Jabaquara 0 x 1 Araçatuba



Joseense 2 x 2 Nacional-SP



Paulista 3 x 5 Colorado Caieiras



São Caetano 2 x 1 São-Carlense



Inter de Bebedouro 1 x 1 Penapolense.