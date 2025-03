Pode isso? Jogador do Leicester surpreende ao levar cachorro ao treino

Jannik Vestergaard deixou colegas e funcionários do Leicester surpresos ao levar uma companhia inusitada ao treino: seu cachorro.

O que aconteceu

O zagueiro dinamarquês espantou alguns integrantes do Leicester ao passear com seu cachorro pelo centro de treinamento antes de se apresentar às atividades comandadas pelo técnico Ruud van Nistelrooy.

Enquanto treinava, ele pediu para que os funcionários do clube cuidassem do seu cachorro. Apesar do estranhamento, Vestergaard teve autorização do Leicester para levar o bichinho em ocasião especial, segundo o jornal The Telegraph.

Vestergaard mora em Londres, a quase duas horas do centro de treinamento de Leicester, que fica na cidade que dá nome ao time. Sua família estava fora de casa e o zagueiro não encontrou ninguém para cuidar do cachorro, por isso precisou levar ao treino.

Ainda de acordo com o The Telegraph, o Leicester deu a permissão a Vestergaard, porque considerou um caso isolado.