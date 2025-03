Quartas do Paulistão: veja onde assistir e detalhes dos jogos decisivos

Do UOL, em São Paulo

O Campeonato Paulista alcançou a fase de quartas de final com os clubes grandes vivos e enfrentando adversários que surpreenderam na fase de grupos — os duelos são eliminatórios e, se houver empate nos 90 minutos, a decisão fica para os pênaltis. O UOL Play transmite três dos quatro jogos desta etapa do estadual.

Chegou a hora!

O jogo São Bernardo x Palmeiras inaugura a fase eliminatória já neste sábado a partir das 20h30. O time do ABC fez a segunda melhor campanha geral e terá a vantagem de jogar em casa diante dos comandados de Abel Ferreira, que conseguiram a classificação de maneira dramática na última rodada.

Corinthians x Mirassol "abre" o domingo, na Neo Química Arena, às 18h30. O alvinegro é dono do melhor aproveitamento do estadual, enquanto o clube do interior demitiu Eduardo Barroca e será comandado interinamente por Ivan Baitello.

Santos e Bragantino fecham o fim de semana logo depois, às 20h45, na Vila Belmiro. Neymar e companhia terminaram o Grupo B com um ponto a mais em relação ao rival, que acumula três vitórias consecutivas no Paulistão.

Por fim, São Paulo x Novorizontino encerra a eliminatória já na segunda, às 20h, no Morumbis. O confronto é uma espécie de revanche, já que o Tricolor foi eliminado no estadual do ano passado justamente nesta fase para a equipe de Novo Horizonte.

Veja jogos e onde assistir

São Bernardo x Palmeiras (sábado, 20h30, no Estádio Primeiro de Maio): UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV

UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV Corinthians x Mirassol (domingo, 18h30, na Neo Química Arena): UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, CazéTV e Record

UOL Play, Nosso Futebol, Zapping, CazéTV e Record Santos x Bragantino (domingo, 20h45, na Vila Belmiro): UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV

UOL Play, Nosso Futebol, Zapping e CazéTV São Paulo x Novorizontino (segunda, 20h, no Morumbis): TNT e Max

