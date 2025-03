Palmeiras manda semi no Allianz e só não pega Corinthians; veja cenários

O Palmeiras atropelou o São Bernardo e é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. O Alviverde só não pega o Corinthians entre as equipes que avançaram às quartas, mas já sabe que jogará no Allianz Parque na próxima fase.

Cenários da semifinal do Paulistão

A equipe de Abel Ferreira não consegue ser alcançada com a segunda melhor campanha geral e tem o mando de campo. O único rival que o Alviverde já sabe que não enfrenta na semifinal é o Corinthians, que se passar das quartas pegará o time pior colocado na classificação geral.

Se os outros três grandes vencerem seus confrontos pelas quartas de final, o Palmeiras obrigatoriamente enfrentará São Paulo ou Santos, a depender do resultado dos jogos deles. Isso por que o Corinthians seguirá com a melhor campanha geral mesmo se passar pelo Mirassol nas penalidades.

Se São Paulo passar com empate e Santos com vitória, aí Palmeiras enfrentaria o Peixe, que ultrapassaria o Tricolor na classificação geral. Caso os dois vençam, ou o Santos passe com empate, o rival do Verdão seria o São Paulo — lembrando que em caso de empate a decisão da vaga é na disputa de pênaltis.

Em um cenário onde o Mirassol elimina o Corinthians nas penalidades na Neo Química, a equipe do interior seria a adversária do Palmeiras na semifinal.

O Palmeiras tem muitas combinações de adversários por que tabela está embolada. Mirassol (16), RB Bragantino (17), Novorizontino (18), Santos (18) e São Paulo (19) têm pontuações muito próximas e que podem causar muitas mudanças.

O que dá para cravar é: se o Corinthians avançar, o Palmeiras ficará com o segundo pior colocado entre os semifinalistas.

Já no cenário de eliminação do Corinthians, o Palmeiras garante a melhor campanha geral, inclusive para a final da competição caso avance.

As semifinais do Paulistão estão previstas para acontecer no dia 9 de março (domingo). A Federação Paulista de Futebol ainda confirmará as datas, horários e locais das partidas.

No cenário de eliminação do Corinthians, o Palmeiras garante a melhor campanha geral, inclusive para a final da competição caso avance