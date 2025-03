Onde vai passar Vasco x Flamengo pelo Carioca 2025? Como assistir ao vivo

Vasco e Flamengo entram em campo hoje (1), às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta — para RJ, ES, MA, PI, SE, AC, AP, AM, RO, RR, PA, DF e Juiz de Fora —MG), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo terá a vantagem de decidir em casa a semifinal do Campeonato Carioca, após ter feito a melhor campanha na primeira fase. O Rubro-Negro liderou a tabela com 23 pontos, enquanto o Vasco terminou na quarta colocação, somando 17 pontos.

Mandante, o Vasco optou por jogar no Nilton Santos em vez do Maracanã. O Cruz-Maltino não pode jogar em São Januário, já que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu no local.

As duas equipes se enfrentaram recentemente, com vitória do Flamengo por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique e Everton Cebolinha, consolidando a superioridade rubro-negra no confronto.

A segunda partida das semifinais será disputada no próximo sábado (8), no Maracanã. O vencedor do Clássico dos Milhões enfrentará na final o classificado do outro duelo, entre Fluminense e Volta Redonda.

Vasco x Flamengo -- Campeonato Carioca