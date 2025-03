Murilo destaca foco do Palmeiras em títulos e mira Mundial: "Estamos com mais fome ainda"

Nesta sexta-feira, o elenco do Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o São Bernardo pelo Paulistão. Após as atividades, o zagueiro Murilo projetou 2025, ano em que o Verdão disputará cinco competições, dentre elas a Libertadores e o cobiçado Mundial, e afirmou que o elenco está com "mais fome" por títulos.

"Estamos treinando cada vez mais, pois temos essa sede de buscar mais títulos, principalmente neste ano que tem o Mundial, tem a Libertadores. Estamos com mais sede, mais fome ainda, e trabalhando muito forte para buscar mais títulos para nossa carreira. Cada vez eu me sinto mais à vontade, mais em casa aqui no Palmeiras para poder dar alegria para toda a torcida", declarou Murilo.

Na atual temporada, o Alviverde participará do Paulistão, do qual é o atual campeão e busca o tetracampeonato inédito, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e do Mundial, torneio que será a prioridade da equipe comandada por Abel Ferreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O Palmeiras conheceu, em dezembro do ano passado, o grupo em que está na disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, que será disputado nos Estados Unidos, entre o dia 15 de junho e 13 de junho do próximo ano. O Verdão está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

Os times de cada grupo se enfrentarão entre si apenas uma vez. As duas melhores equipes de cada chave avançam para as oitavas de final. A partir daí, a definição do mata-mata será feita em jogo único até a grande final. Não haverá disputa por terceiro lugar.

A busca pelo primeiro título de 2025 continua neste sábado, às 20h30 (de Brasília), quando o Palmeiras visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.