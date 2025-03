Minas vence o Goiás e fica a um ponto do líder Cruzeiro na Superliga

O Itambé Minas levou um susto, mas obteve mais um resultado positivo na Superliga masculina de vôlei 2024/25. Neste sábado, a equipe de Belo Horizonte derrotou o Goiás pela sétima rodada do returno da competição.

Com dificuldades nas duas parciais iniciais, a vitória do Minas em casa veio por 3 sets a 1, com parciais de 26-24, 20-25, 25-19 e 25-15.

O resultado deixa o Minas na segunda colocação da classificação da Superliga, com 41 pontos. O Sada Cruzeiro segue na liderança, com 42. Praia Clube (40) e Vôlei Renata Campinas (38) aparecem na sequência da tabela.

O Goiás sofreu a 11ª derrota na Superliga masculina em 18 partidas. A equipe está apenas na décima colocação da classificação, com 19 pontos.

O Minas volta a jogar pela Superliga somente no dia 11 de março, em casa, contra o Blumenau. Um dia antes, o Goiás enfrenta o Sa?o Jose? como visitante.