Memphis assume papel de garçom e lidera estatísticas ofensivas do Corinthians; veja raio-x

O astro Memphis Depay tem recebido algumas críticas de torcedores do Corinthians nas redes sociais, mas os números do atacante nesta temporada vão em direção contrária. O jogador, mesmo distante do ritmo de jogo ideal, lidera diversas estáticas ofensivas da equipe em 2025.

O holandês disputou, ao todo, dez partidas neste ano, sendo seis como titular. Ele balançou as redes apenas uma vez, mas é o líder em assistências do Timão, com quatro passes para gol.

Memphis, aliás, se consolidou como um dos principais garçons do Corinthians. O jogador deixou de ir às redes com frequência, mas assumiu o papel de armador da equipe, ao lado do argentino Rodrigo Garro.

O camisa 10, por exemplo, foi quem mais criou grandes chances de gol no elenco alvinegro nesta temporada. Foram cinco oportunidades construídas para os companheiros. Ele ainda distribuiu 16 passes decisivos.

Além disso, Depay é o atleta do Timão com mais dribles certos (15) e o que mais vezes finalizou a gol (15). O jogador também lidera o quesito posses ganhas no ataque, com seis roubos de bola. Os números foram divulgados pela plataforma de dados Sofascore.

Apesar de ter contribuído para o time, Memphis admite que o Corinthians não jogou na classificação sofrida para a terceira fase da Libertadores, diante da Universidad Central. Ele crê que a equipe precisa ser "mais inteligente" em campo e diz que há "muito trabalho a fazer".

"Quando você começa o jogo assim, marcando logo no início, não se pode conceder gols. Isso gerou mais tensão e mais confiança para eles. Nós fizemos o segundo, mas concedemos outro gol. Isso é algo que precisamos trabalhar. Assim vamos sofrer muito, todos vão competir contra nós. Temos que ser mais pacientes, não podemos atacar o tempo todo, temos que controlar o jogo. A torcida nos motiva, mas precisamos ser mais inteligentes ao invés de se levar por eles. Temos muito o que trabalhar", afirmou.

O holandês foi contratado pelo clube do Parque São Jorge em setembro do ano passado e não demorou a cair nas graças da torcida. Ele criou rápida identificação com o time, mas vinha sendo criticado pelo baixo número de gols.

Em busca de títulos, Memphis agora tem a missão de ajudar o Corinthians a alcançar a grande final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o time recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).