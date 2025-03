Marc Márquez abre temporada com vitória 'sem sustos' na sprint da etapa da Tailândia de MotoGP

Sem contar com a presença do atual campeão Jorge Martin, que se machucou na pré-temporada, e vai se ausentar das duas primeiras corridas, Marc Márquez, agora defendendo a equipe Ducati, abriu o calendário de 2025 de MotoGP com uma vitória de ponta a ponta na corrida sprint da etapa da Tailândia, disputada na madrugada deste sábado, no circuito internacional de Chang, em Buriram.

Após garantir a pole no treino classificatório, o espanhol largou bem, logo abriu vantagem sobre os concorrentes e administrou a vantagem com uma atuação segura. Alex Márquez, seu irmão, chegou em segundo lugar, enquanto Francesco Bagnaia completou o pódio.

A surpresa do dia ficou por conta do novato Ai Ogura. O japonês da Trackhouse Aprilia terminou na quarta posição, à frente de Franco Morbidelli, em quinto. Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Brad Binder, Joan Mir e Johan Zarco completaram a lista dos dez primeiros.

Com o triunfo em Buriram, o novo piloto da Ducati inicia a nova fase em sua carreira liderando a classificação. Com o primeiro lugar, o espanhol contabiliza 12 pontos, seguido pelo seu irmão, com nove. Francesco Bagnaia, companheiro de equipe do vencedor da sprint, tem sete.

Mesmo satisfeito pelo bom começo, Marc Márquez freou a euforia. Após um "sábado perfeito", onde obteve a pole e a vitória na sprint, ele que ser concentrar na prova que acontece neste domingo, às 5h (horário de Brasilia).

"Estou muito feliz pela vitória já neste início. Mas sabemos que é um começo de trabalho e temos muito a fazer. O mais importante é vencer a corrida e vamos estudar a estratégia, já que teremos mais voltas", afirmou o piloto espanhol após a prova.

Agora a serviço da Ducati, Márquez espera voltar à fase de títulos que consolidou a sua trajetória dentro da MotoGP. Dono de seis conquistas na categoria, o piloto espanhol não levanta um Mundial desde a temporada 2019.

Confira o resultados da corrida sprint da etapa da Tailândia de MotoGP:

1º - Marc Márquez (ESP/Ducati), em 19min35s005

2º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 1s185

3º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 3s423

4º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse), a 4s392

5º - Franco Morbidelli (ITA/VR46), a 5s790

6º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 11s700

7º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 13s437

8º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s228

9º - Joan Mir (ESP/Honda HRC), a 15s453

10º - Johann Zarco (FRA/HOnda), a 16s209

11º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 16s817

12º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), a 17s152

13º - Fermin Aldeguer (ESP/Gresini), a 17s741

14º - Maverick Viñales (ESP/KTM), a 18s984

15º - Luca Marini (ITA/Honda HRC), a 19s149

16º - Miguel Oliveira (POR/Yamaha), a 19s569

17º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 20s140

18º - Enea Batistini (KTM), a 23s948 ok

19º - Somkiat Chamtra (TAI/LCR), a 24s594

20º - Lourenço Savadori (ITA/Aprilia), a 31s443

Não completaram a prova:

Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46)

Jack Miller (AUS/Pramac)