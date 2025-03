Manel Kape vence luta principal do UFC Vegas 103 e faz apelo por disputa de cinturão

Durante a semana da luta, Manel Kape projetou que seu objetivo era conquistar o posto de desafiante ao título no UFC Vegas 103. E com o protagonismo do card nas mãos, o angolano pode ter cumprido sua missão. Com um desempenho irretocável no 'main event' da noite, 'Starboy', como é conhecido, desbancou Asu Almabayev por nocaute técnico no terceiro round. Com mais um triunfo garantido, o número 6 do ranking fez um apelo em público por uma disputa pelo cinturão dos pesos-moscas (57 kg).

Almabayev, por sua vez, perdeu pela primeira vez dentro do UFC e teve sua ascensão na categoria freada por Kape. O angolano vive grande momento na empresa, com seis vitórias nas últimas sete aparições na organização. De olho no topo, Manel citou o nome de Alexandre Pantoja, brasileiro e atual campeão da categoria. Confiante, Starboy indicou que o 'title shot' deveria ser o seu próximo passo natural.

"Pessoal, só quero perguntar. Quem é o próximo contra mim? Vão negar de novo o meu 'title shot'? Hunter, você sabe que sou o melhor. Acabei de parar um cara com 17 vitórias seguidas. Todo mundo estava com medo de lutar com ele. Acham que tenho medo de lutar com ele porque ele é um wrestler? Posso lutar contra qualquer um dessa categoria, sou o melhor. Sou a estrela. Prestem atenção Pantoja ou Kai Kara-France, ou quem quer que seja (o próximo). Esteja pronto, porque vou roubar esse cinturão como roubo um doce para a minha filha", declarou 'Starboy', ainda no octógono, logo após sua vitória.

A luta

Após alguns segundos de estudo, Almabayev desferiu o primeiro golpe da luta, com um chute na cintura de Kape. Em resposta, o angolano marchou para frente e aplicou uma 'blitz' em Asu, que acabou atingido por uma boa combinação de boxe. Com cruzados perigosos, Manel sentiu o bom momento, enquanto o oponente cazaque buscava o contra-golpe enquanto caminhava para trás. Com um 'timing' perfeito, 'Starboy' frustrou as entradas de queda do adversário e abriu um sangramento no rosto de Asu no fim da parcial.

Disposto a evitar a trocação de Kape, Almabayev iniciou o segundo round mergulhando nas pernas do rival. Inteiro, o angolano executou o 'sprawl' e defendeu a investida. Mesmo aparentemente acuado, o cazaque assustou Manel com uma joelhada e um chute na cabeça. Com amplo domínio do octógono, Starboy desferiu bons cruzados. Em um dos ataques, porém, Asu acusou uma dedada no olho. Após breve interrupção, o árbitro interpretou que o golpe foi legal, retomando o confronto.

Sem perder tempo, Kape enquadrou Asu no início do terceiro assalto. Com um cruzado de esquerda certeiro, o angolano levou o wrestler ao solo. Para sobreviver, o cazaque agarrou as pernas de Manel, que evitou a investida e ficou de pé novamente. Assustado, Almabayev correu do rival, que o atingiu com um cruzado e fez o árbitro interromper o combate.

Confira abaixo todos os resultados do UFC Vegas 103:

Manel Kape venceu Asu Almabayev por nocaute técnico no terceiro round

Cody Brundage venceu Julian Marquez por nocaute técnico no primeiro round

Nasrat Haqparast venceu Esteban Ribovics por decisão dividida

Hyder Amil venceu William Gomis por decisão dividida

Sam Patterson venceu Danny Barlow por nocaute no primeiro round

Mario Pinto venceu Austin Lane por nocaute no segundo round

Chepe Mariscal venceu Ricardo Carcacinha por decisão unânime

Danny Silva venceu Lucas Almeida por decisão dividida

JJ Aldrich venceu Andrea Lee por decisão unânime

Ramazan Temirov venceu Charles Johnson por decisão unânime