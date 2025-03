City sofre, mas meia de 19 anos garante vaga na Copa da Inglaterra

O Manchester City voltou a enfrentar dificuldades neste sábado, mas desta vez saiu de campo com a vitória e a vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra. O meia O'Reilly, de apenas 19 anos, marcou duas vezes e foi decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Plymouth Argyle, time da segunda divisão que havia sido o algoz do Liverpool na fase anterior.

A partida, disputada no Etihad Stadium, contou com três gols marcados em lances de bola parada, dois deles a favor do City. E assegurou o time de Pep Guardiola na disputa de ao menos um título nesta temporada europeia. O time de Manchester já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e da Liga dos Campeões e está 20 pontos atrás do líder Liverpool na tabela do Campeonato Inglês.

Guardiola mandou a campo neste sábado uma equipe quase toda reserva. Até mesmo o goleiro Ederson foi preservado - Stefan Ortega foi o titular. O treinador deu mais uma chance ao zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, entre os 11 iniciais, assim como O'Reilly. Gündogan, que vinha começando no banco, foi titular, ao lado de Foden e Bernardo Silva. Até Grealish, cotado para deixar o clube, recebeu nova oportunidade. Dos titulares tradicionais, somente Kevin De Bruyne iniciou jogando.

Vitor Reis, do Manchester City, contra o Plymouth Argyle Imagem: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Com esta formação, o City cometeu seguidos erros de passe, mas também soube levar perigo no gol adversário. Foram do time de Guardiola as melhores oportunidades no primeiro tempo. Até que o Plymouth surpreendeu em lance de bola parada. Aos 37, após cobrança de escanteio, o zagueiro ucraniano Maksym Talovierov subiu mais que a zaga do City e abriu o placar.

O empate veio antes do intervalo. Aos 45, Kevin de Bruyne cobrou falta na área e O'Reilly desviou de cabeça. O goleiro Hazard até chegou na bola, mas não o suficiente para evitar o empate.

O segundo tempo foi ainda mais agitado. Preocupado, Guardiola colocou Haaland em campo. E ele passou a acumular chances perdidas de gol. Numa delas, aos 23, o atacante norueguês desperdiçou chance incrível ao finalizar quase da pequena área. Ele mandou por cima do travessão.

Aos 29, a oportunidade quase desanimou a torcida do City. Quase em cima da linha do gol, ele bateu fraco e viu o goleiro Hazard fazer defesa sensacional, evitando o segundo gol dos anfitriões.

Mas, logo na sequência do lance, outra bola parada colocou o City em vantagem no placar pela primeira vez, em cobrança de escanteio. O mesmo O'Reilly, que anotara o primeiro do time, derrubou o marcador dentro da área e cabeceou para as redes. Os jogadores do Plymouth reclamaram com a arbitragem, mas o gol foi validado.

Quase nos acréscimos, outro lance perdido por Haaland gerou o terceiro gol do City na partida. O norueguês recebeu lançamento em profundidade, parou no goleiro, que deu rebote. O próprio Haaland acionou De Bruyne, que só completou para as redes, selando a classificação dos donos da casa.

Mais cedo, Crystal Palace, Preston North End e Bournemouth também garantiram suas vagas nas quartas de final. O Crystal Palace derrotou o Milwall por 3 a 1, em casa, enquanto o Preston aplicou 3 a 0 no Burnley. Já o Bournemouth superou o Wolverhampton nos pênaltis depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.