Madureira e Nova Iguaçu empatam no jogo de ida da semifinal da Taça Rio

No primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, torneio que reúne do quinto ao oitavo colocado da fase de classificação do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2026, o Madureira e o Nova Iguaçu não saíram do 0 a 0, neste sábado, no Estádio Conselheiro Galvão.

O jogo de volta será no próximo sábado (8), às 18h (de Brasília), no Laranjão. O Nova Iguaçu, melhor classificado, tem vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Assim, pode empatar que avançará para a decisão da Taça Rio.

O Madureira dependia apenas de si para se classificar para a semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor Suburbano chegou à última rodada da fase de classificação na terceira colocação. Entretanto, perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1 e caiu para a sétima colocação, sendo ultrapassado, inclusive, pelo time da Baixada Fluminense, que ficou com a sexta colocação.

Neste sábado, o Nova Iguaçu não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Na etapa final, aos 23 minutos, Wallace foi expulso. Nos acréscimos, Wagninho, do Madureira, também levou cartão vermelho. O duelo terminou sem gols.

A outra semifinal da Taça Rio, entre Boavista e Sampaio Corrêa, começa na quinta-feira. O jogo de ida, às 21h15 (de Brasília), será no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá.