Léo Pereira rebate Vegetti sobre arbitragem em Vasco e Flamengo

O zagueiro Léo Pereira rebateu o atacante Vegetti após o argentino insinuar um favorecimento de arbitragem ao Flamengo. Segundo o defensor rubro-negro, a declaração do vascaíno aconteceu somente porque o Vasco foi derrotado por 1 a 0 no Nilton Santos.

Acredito que não (teve favorecimento). Acredito que as duas equipes jogaram para buscar o seu melhor futebol. A gente da nossa forma, o futebol no chão, e eles tentando encaixar um contra-ataque. Acredito que essa pressão vai muito pelo resultado. Se eles tivessem ganhado, acredito que eles não sairiam falando do juiz. A gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode melhorar no próximo jogo. Vai ser um jogo difícil, a gente respeita a equipe do Vasco, mas vamos para ganhar o segundo jogo também

Léo Pereira também classificou como "controversa" a escolha do Vasco em jogar no Nilton Santos. Recentemente, alguns jogadores vascaínos se posicionaram contra o gramado sintético.

Temos que acreditar que esses jogadores que votaram contra o sintético não gostaram de jogar aqui hoje. Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana: sabíamos que eles iam mudar o jogo para cá e a gente não tem muito o que fazer, foge do nosso controle. Temos que controlar aquilo que está ao nosso alcance, que é treinar bem, se preparar ao máximo e dar o nosso melhor, independente do local. É claro que é um pouco confuso porque eles pedem para jogar no Maracanã e agora eles pedem para jogar no Nilton Santos. Fica um pouco controverso essa parte, mas a gente tem que focar no que podemos controlar

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar no próximo sábado (8) no Maracanã. O Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que fica com a vaga na final do Campeonato Carioca.