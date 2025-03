Ketleyn Quadros perde a disputa do bronze no Grand Slam de judô

Nome importante do judô brasileiro, a experiente Ketleyn Quadros ficou perto, mas não conseguiu uma medalha no Grand Slam. Neste sábado, na etapa de Tashkent (Uzbequistão), ela encerrou a disputa na categoria até 63 kg na quinta colocação, sofrendo uma derrota justamente na luta que valia o bronze.

No começo da chave, Ketleyn Quadros ? duas vezes medalhista de bronze olímpica ? conseguiu uma vitória contra a uzbeque Marjona Nurulloeva, mas perdeu na sequência para a espanhola Laura Vazquez Fernandez.

Restou brigar na repescagem. No terceiro combate do dia, Ketleyn Quadros bateu a chinesa Jun Li. Porém, amargou mais uma derrota na disputa do bronze, contra a croata Iva Oberan, cabeça de chave número 1 do torneio.

O Brasil teve outros judocas em ação neste sábado no Grand Slam. Rafaela Silva (até 63kg), Danielle Oliveira (até 70kg), Gabriel Genro Alves (até 73kg) e João Macedo (até 81kg) ficaram longe da disputa pelo pódio em Tashkent.

Neste domingo, o Brasil contará com duas representantes nos tatames na categoria até 78kg do Grand Slam: Beatriz Freitas e Karol Gimenes.