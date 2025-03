Ketleyn Quadros deixa escapar o bronze e fica em 5º lugar no Grand Slam de Tashkent de judô

O judô brasileiro chegou perto mais uma vez de conquistar a sua primeira medalha no Grand Slam de Tashkent, no Usbequistão. Neste sábado, no segundo dia de disputas, Ketleyn Quadros (63kg) acabou derrotada na busca por uma medalha de bronze. Ela foi superada pela croata Iva Oberan, perdeu a chance de subir ao pódio, e terminou em quinto lugar.

Em sua caminhada, a judoca começou o dia derrotando a usbeque Marjona Nurulloeva nas oitavas de final, mas caiu na etapa seguinte ao enfrentar a espanhola Laura Vazquez. A recuperação veio na respescagem ao levar a melhor sobre a chinesa Jun Li.

O triunfo deu à atleta nacional o direito de brigar pelo bronze contra Oberan, cabeça de chave número um da categoria. A luta começou com as duas atletas tomando punição, mas logo a croata aplicou um waza-ari. O equilíbrio marcou o restante do confronto, mas em nova investida, Ketleyn sofreu novo waza-ari encerrando o combate.

O segundo melhor resultado do Brasil no dia veio com Danielle Oliveira (70kg), que ficou em sétimo lugar. Ela começou vencendo a israelense Maya Kogan nas oitavas, mas parou nas quartas de final diante da chinesa Huiting Yuan. Na respescagem, ela voltou a perder, desta vez, para Yu-Jung Liao, de Taiwan.

Ainda pelo feminino, a judoca brasileira Rafaela Silva (63kg) estreou com vitória ao bater Alexandra Balabanova nas punições. No entanto, na rodada seguinte, ela acabou sendo superada pela rival japonesa Momo Tartsukawa.

No masculino, a participação nacional foi breve. Gabriel Genro Alves (73kg) e João Macedo (81kg) perderam na primeira e se despediram do torneio. Neste domingo, mas duas brasileiras vão subir ao tatame pelo Grand Slam: Beatriz Freitas (78kg) e Karol Gimenes (78kg).