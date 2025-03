Juventude x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Gaúcho

O Campeonato Gaúcho definirá seus finalistas neste sábado. O Grêmio terá pela frente o Juventude, às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da RBS Tv, Sportv e Premiere.

Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Com isso, o Juventude vai a campo com a necessidade da vitória por dois um mais gols de diferença. Um triunfo por um tento leva o jogo para os pênaltis.

Já o Grêmio tem a vantagem de atuar pelo empate. O Tricolor busca a vaga para a decisão para seguir com o bom desempenho na temporada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Marcos Paulo); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Erick Farias.



Técnico: Fabio Matias

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite.



Técnico: Gustavo Quinteros

ARBITRAGEM



Anderson Daronco será o árbitro do confronto.